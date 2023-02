E’ pronta la App di Run Rome The Marathon, la maratona a portata di un click

ROMA – Run Rome The Marathon con un click. Nulla di più semplice: uno smartphone e la Città Eterna con la sua maratona del 19 marzo 2023 è davvero nelle proprie mani. E in quelli di migliaia di runner provenienti da oltre cento nazioni del mondo che vivranno la gioia e brividi di correre 42,195km nella poesia di Roma .

Completamente gratuita, con la nuova App di Acea Run Rome The Marathon chiunque, non solo chi partecipa, può rimanere costantemente aggiornato su ogni novità dell’evento capitolino e avere con immediatezza e in modalità diretta tutte le informazioni a portata di un click . Per tutti i partecipanti sarà un valore aggiunto, un’esperienza nell’esperienza, con le diverse opportunità che si potranno trovare all’interno che daranno la possibilità al maratoneta, in maniera facile e rapida, di condividere le proprie emozioni prima, durante e dopo l’evento .

Per i dispositivi Ios e Android è pronta la nuova App ‘Run Rome The Marathon’ , strumento essenziale per vivere un’esperienza unica alla maratona di Roma, utile non solo nel giorno della gara, bensì anche già da queste settimane grazie alle tante opportunità da poter usufruire all’interno dell’applicazione.

LIVE - Tra i vari servizi a disposizione della App di Run Rome The Marathon quello più atteso sarà il Live Tracking: grazie ad una completa integrazione con i sistemi di cronometraggio utilizzati per il timing dell’evento il maratoneta potrà monitorare in diretta sé stesso e gli altri atleti partecipanti. Allo stesso modo chiunque, da casa o sul percorso o in attesa all’arrivo della gara, potrà seguire le gesta atletiche in diretta durante l'evento di qualunque persona desideri. Verranno forniti tutti gli approfondimenti sulle prestazioni degli atleti che si intenderanno seguire oltre a quelli di sé stessi. Ancora, sempre utile e già presente, il file in formato .GPX del percorso così da poterne scoprire i segreti e studiarne ogni parte con largo anticipo così da poter ottenere la miglior prestazione possibile.

CONFRONTO - Tra le diverse opportunità vi è la possibilità di analizzare e confrontare le statistiche di ‘perfomance’ personali durante e dopo l’evento e confrontarle con gli altri partecipanti, ancora chi usufruirà della App potrà visualizzare le classifiche in tempo reale, infatti già durante la gara verrà visualizzata una classifica in tempo reale basata sulla velocità e sul tempo di arrivo previsto del runner che si sta monitorando. In questo modo chiunque potrà seguire in diretta le prestazioni dei propri atleti preferiti.

SELFIE - Oltre all’esperienza del ‘durante’ la gara, la App sarà utile e importante sia prima che dopo l’evento grazie ai diversi widget attivi. Spazio al divertimento con i selfie da poter condividere sui propri social. Selfie, con colorate e speciali cornici, per condividere la propria vittoria, la soddisfazione, le lacrime di gioia dell’avere l’ambita medaglia al collo appena tagliato il traguardo e sullo sfondo alle proprie spalle il Colosseo. Cornici per selfie con diversi tempi già disponibili fin da ora per condividere ad esempio ogni allenamento.

NOTIZIE – Nelle prossime settimane si potranno ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie e utili per la partecipazione che gli organizzatori di Run Rome The Marathon metteranno a disposizione. Grazie al richiamo push si potranno ricevere notizie esclusive e in tempo reale, comunicazioni last minute necessarie da conoscere con immediatezza, completezza e facilità ed essere così sempre aggiornati.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla Run Rome The Marathon, alla Run4Rome e alla stracittadina Sn4iFun Run sono aperte, ci si può registrare online sul sito ufficiale www.runromethemarathon.com