Dole Italia alla Napoli City Half Marathon

Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium e Official Supplier dell’evento, sarà presente per il secondo anno consecutivo per condividere momenti indimenticabili con tutti i partecipanti.

Tanta frutta fresca, dunque, a rifocillare i runners nei vari punti di ristoro posizionati lungo il percorso, che attraverserà le aree più affascinanti della città.

Innanzitutto, le Banane Premium Dole, frutto preferito dagli sportivi. Un concentrato di energia e gusto, ricco di zuccheri e minerali come il fruttosio e il potassio: il primo rende la banana un energizzante istantaneo, in grado di fornire la giusta carica, il secondo aiuta ad evitare i crampi durante la performance, regolando l’equilibrio di acqua, fluidi e minerali all’interno e all’esterno delle cellule.

E poi tutta la freschezza degli agrumi Dole, per garantire il giusto apporto di acqua, vitamine e minerali: in particolare la Vitamina C, preziosa per il maratoneta in quanto favorisce lo stoccaggio energetico in glicogeno muscolare, cioè in una fonte di energia immediatamente disponibile per il muscolo in piena attività.

Dole Italia sarà presente alla Napoli City Half Marathon già da venerdì 24 febbraio, con uno stand situato nell’area Expo (padiglione 3, Mostra di Oltremare), dedicata al ritiro dei pettorali da parte degli iscritti all’evento ma anche luogo di ritrovo per tutti gli appassionati di sport: un’occasione unica per conoscere maratoneti, parlare di benessere e divertirsi seguendo l’animazione dal palco centrale.

“Napoli City Half Marathon grazie al suo pubblico ampio e trasversale, composto da sportivi e non solo, rappresenta per noi un’importante vetrina per avvicinare sempre più le persone al consumo gioioso di frutta fresca, sensibilizzandole sulle sue proprietà e sui suoi benefici e anche per comunicare differenti e nuove modalità di consumo. La frutta è buona, gustosa e fa bene, mangiarla è divertente e mangiarne di più quotidianamente è possibile, assumendola non solo come snack ma inserendola nei pasti principali come protagonista di una ricetta.” commenta Cristina Bambini, Responsabile Marketing di Dole Italia.

Dole Italia è la divisione italiana di Dole Food Company Inc., uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura fresche di alta qualità. La storia di Dole inizia nel 1851 e prosegue agli inizi del Novecento con James Drummond Dole che, sulla promessa "Qualità, qualità e ancora qualità", fondò la Hawaiian Pineapple Company, dedita alla coltivazione degli ananas. Da allora quotidianamente Dole rinnova ai propri consumatori quella promessa, che le ha permesso di divenire leader di settore su molti mercati e partner di riferimento nell’educazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni visitare www.dole.it