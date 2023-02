Yohanes Chiappinelli, buono l'esordio: "Ultimi 2km davvero brutti"

SIVIGLIA - È un buon debutto per Yohanes Chiappinelli in maratona, subito sotto le due ore e dieci minuti alla prima esperienza nei 42,195 km. L’azzurro corre in 2h09:46 nella maratona di Siviglia e chiude in ventitreesima posizione, nella gara vinta dall’etiope Gadisa Shumie in 2h04:59.

Per il senese dei Carabinieri è rispettato il piano-gara con un passaggio alla mezza di 1h04:33. Nella seconda parte, parziali da 15:13 tra il 25esimo e il 30° chilometro, 15:26 tra il 30° e il 35°, 15:34 tra il 35° e il 40°.

Già bronzo europeo delle siepi a Berlino 2018, primatista italiano dei 10 km (27:50 ad Arezzo) in condivisione con Pietro Riva, negli ultimi tempi il 25enne allenato da Giuseppe Giambrone si è concentrato sempre di più sulla corsa su strada, scendendo fino a 1h00:45 nella mezza maratona tricolore di Pisa dello scorso ottobre, un crono che lasciava intravedere un esordio positivo anche in maratona.

“Prima della gara ho pensato che sotto le 2h10 sarei stato contento - racconta ‘Yoghi’ dalla Spagna - e in effetti per essere la prima volta sono soddisfatto del tempo. Ho cercato di divertirmi fino ai venticinque chilometri, come mi avevano consigliato in molti: ascoltavo le sensazioni del mio corpo, l’incitamento delle persone. Il passaggio alla mezza è stato giusto, poi la ‘lepre’ che doveva portarci fino al trentesimo km si è fermata, intorno al 23°, e il gruppo si è iniziato a sfaldare. A quel punto ho preso l’iniziativa, ho cercato di andarmene e di recuperare sul gruppo che era davanti. Eravamo in due fino al trentacinquesimo, insieme al francese Abderrazak Charik. Poi da solo. Negli ultimi 10 km la fatica si è fatta sentire, com’è normale: gli ultimi due sono stati veramente brutti! Ma con me avevo il mio coach Giambrone che mi seguiva in bici e mi dava consigli. Adesso spero nei Mondiali di Budapest oppure penseremo a un’altra maratona in autunno. Si può fare meglio di così”.