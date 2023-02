9mila iscritti per la Telepass RomaOstia, c'è anche la Dog Run

SOLIDARIETA’ - Sono ancora disponibili gli ultimi pettorali al costo di 40 euro: per ogni iscrizione “ritardataria” alla Telepass RomaOstia, 3 euro saranno devolute alla Fondazione Policlinico Gemelli, a sostegno del progetto Gemelli SPRINTT che accompagna anziani e fragili alla pratica dello sport per superare le barriere dell’isolamento.

DOG RUN - In programma sabato 4 marzo, anche la Dog Run Natural Trainer, l’evento di running e di camminata per i cani e gli amici umani, occasione che esalterà il piacere di trascorrere del tempo in compagnia del proprio animale facendo attività sportiva. La partenza è prevista alle ore 15.00 presso il Parco del Ninfeo dell’Eur.

Gli animali saranno suddivisi secondo la taglia (piccola/media/grande) e correranno rispettivamente uno, due o tre giri del circuito da 500 metri. Previsti sacco gara e pettorale, medaglie, ciotola richiudibile e sotto ciotola offerti da Natural Trainer a tutti i partecipanti. Iscrizioni aperte on line su www.romaostia.it oppure il 3 e 4 marzo presso lo stand Natural Trainer di Casa RomaOstia.

ALLENAMENTO - Il quarto e ultimo appuntamento gratuito con l’allenamento del programma RomaOstia Premium è invece previsto sabato 25 febbraio alle ore 10.00 (Casa Del Cinema di Villa Borghese) con un test sui 10km a ritmo RomaOstia. Durante questo appuntamento, Longevity Team metterà a disposizione dei partecipanti un check up gratuito dedicato al benessere del piede.

Il RomaOstia Premium ha coinvolto negli ultimi mesi oltre 700 runner, con quattro allenamenti a Villa Borghese e uno schedule da eseguire in autonomia da tutta Italia a cura di Luciano Duchi - Patron della RomaOstia, tra i massimi esperti internazionali di corsa.

BALDINI - Enervit si conferma Sport Nutrition Partner della RomaOstia Half Marathon e offre a tutti i partecipanti un programma di consigli su come affrontare la gara da un punto di vista nutrizionale e dell’allenamento, attraverso la voce autorevole di Stefano Baldini, Campione Olimpico di Maratona ad Atene 2004, oggi runner, coach ed Enervit Ambassador. Suggerimenti sulla gestione del ritmo di gara, programma alimentare pre e post corsa, insieme ai consigli per la migliore strategia di integrazione disponibili su Equipe Enervit Magazine (enervit.com/magazine).

RADIO 2 - Rai Radio 2, la radio ufficiale della Telepass RomaOstia Half Marathon, scende in pista con la propria squadra di ascoltatori. Sarà Silvia Boschero, voce di Radio 2, a capitanare la squadra della rete, formata da 15 volenterosi ascoltatori reclutati nel corso del programma “La versione delle due” condotto insieme ad Andrea Delogu. Fino al 5 marzo, extra dedicati sui social di Radio2 e lanci editoriali per raccontare la preparazione alla gara.

EXPO - Venerdì 3 e sabato 4 marzo aprirà Casa RomaOstia al Salone delle Fontane. L’expo costituirà il centro nevralgico della manifestazione nei due giorni antecedenti alla corsa e luogo di ritrovo per i runner che qui potranno ritirare il personale kit di gara. Di seguito gli orari: 10–19 il venerdì e 10–19 il sabato.

Grazie alla partnership consolidata con Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore, il Longevity Team metterà a disposizione dei runner aderenti all’indagine un check up gratuito presso il proprio stand.

IL PERCORSO DELLA TELEPASS ROMAOSTIA HALF MARATHON - Domenica 5 marzo i runner potranno sfidarsi su un percorso veloce di 21km e 97 metri che percorrendo via Cristoforo Colombo li porterà fino al mare. Partenza fissata dalle ore 9.00 per la prima onda, con due onde successive per permettere a tutti i partecipanti di correre al proprio ritmo sin dai primi metri. Il percorso prevede tre chilometri scorrevolissimi all’interno del quartiere EUR e la finish line posizionata nel suggestivo piazzale Cristoforo Colombo, noto come Rotonda di Ostia. La variazione del tracciato, omologato dalla Federazione nel 2021, ha reso il percorso ancora più veloce, ottenendo ottimi feedback tecnici e cronometrici sia per gli élite runners che per gli amatori.

ISCRITTI, PARTECIPANTI E FITWALKING - Continua il trend positivo delle iscrizioni, che sta tornando ai livelli pre-pandemia. Sono 9000 i runner che hanno già prenotato un pettorale per la mezza maratona, provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero. I numeri evidenziano una sempre maggiore partecipazione femminile (con una quota pari al 26% del totale degli iscritti, numero molto significativo per la disciplina), e una crescita importante e costante di stranieri, che passano dal 9% del 2019 al 21% di quest’anno in linea con il crescente posizionamento turistico della Capitale. Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Germania, Spagna e Slovenia i Paesi più rappresentati.

Il Gruppo Bancari Romani GSBRun ha scelto di devolvere il proprio premio di società a Komen Italia di cui è storico partner per l’organizzazione della Race for the Cure, manifestazione simbolo nella lotta contro i tumori del seno.

Con la partenza dell’ultima onda della Mezza Maratona, il 5 marzo sarà dato il via alla tradizionale Fitwalking, aperta a tutti coloro che vogliono percorrere il bellissimo tracciato camminando. Tempo limite di percorrenza pari a 3 ore e 30 minuti. (Certificato agonistico necessario).