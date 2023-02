L’Avvocata Castagnola: “La SN4IFun Run, un’occasione per ritrovarsi in famiglia”

"Lo sport è la migliore strategia di prevenzione a cyberbullismo e dipendenza da internet", ha iniziato così l’ Avvocata Iside Castagnola , componente del Comitato Regionale delle Comunicazioni del Lazio, durante il periodico incontro di media education con centinaia di ragazzi delle scuole. Un tema sul quale l’Avvocata si è espressa molte volte ponendo l’accento soprattutto sulle misure che possono essere adottate in famiglia per prevenire situazioni critiche. "Non possiamo negare ai giovani la realtà virtuale, che alcune volte sfocia in forme di dipendenza, ma possiamo trasformarla nella costruzione di comunità digitali virtuose . Speriamo che nel nuovo contratto di servizio Rai, si tenga sempre più conto nella programmazione e nei palinsesti del fatto che, lo sport è il connettore sociale più idoneo ad abbinare tecnologia, educazione e stili di vita sani ".

Come per le precedenti edizioni, l`Avv. Iside Castagnola punta i riflettori sulla prossima edizione di Acea Run Rome The Marathon invitando famiglie e studenti a partecipare alla SN4IFun Run, la Stracittadina di 5 km che si svolgerà in contemporanea con la maratona, un momento per sviluppare relazioni reali contro ogni forma di dipendenza online e creare così percorsi di pace.

Appuntamento, dunque, a domenica 19 marzo con una grande novità, la possibilità di partecipare con il proprio cane alla Stracanina “per 6 zampe d’amore” per vivere l’evento con la famiglia al completo.