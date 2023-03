21ª Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon: domenica 12 marzo al via 6.000 runner

Un numero, i 6.000 iscritti, che premia gli organizzatori della ASD Rosa Running Team, pronti a servire tre distanze competitive e due ludico-motorie: maratona, mezza maratona e 10K da una parte, Sportland Easy Run 10K e Family Walking dall’altra. Tutte insieme capaci di rispondere alle esigenze e ai desideri di runner, camminatori e famiglie.

Quest’anno più che mai la BAM sarà la festa dell’intera città, anche grazie a un ricco programma di eventi di intrattenimento e musica, che animerà il Villaggio Expo Maratona da sabato 11 marzo. E ad accogliere i maratoneti sarà una città a misura d’uomo, sostenibile, con le sue piste ciclabili, le sue aree verdi e un centro storico, che proprio la domenica della gara – giornata ecologica – sarà chiuso al traffico dalle 9:00 alle 18:00, permettendo a runner e accompagnatori di godersi ogni angolo di Brescia Capitale.

DISTANZE COMPETITIVE – A inaugurare la BAM 2023 saranno le tre gare, che partiranno tutte alle 8:45: maratona, con i suoi 42,195 km, e mezza maratona, da 21,097 km, da via S. Faustino (parte sud), mentre la la 10K Fast direttamente da piazza Loggia.

PERCORSI – Maratona, mezza maratona e 10 km sveleranno ai maratoneti tutte le anime di Brescia: quella storica, con i resti romani, i monumenti, i musei, gli archi e le piazze, ma anche quella industriale e verde, che porterà a correre i runner nelle zone più periferiche, ma non per questo meno affascinanti, della città e lungo le piste ciclabili: si ammireranno, tra gli altri, il Museo 1000 Miglia, i resti romani del Capitolium, l’arco del Broletto, da cui si entrerà in centro storico, piazza Paolo VI con il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio e, ovviamente, piazza Loggia. Omologati FIDAL, sono veloci e, per la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno presidiati da oltre 400 volontari.

IN MARATONA PER IL TITOLO REGIONALE FIDAL - La maratona della BAM 2023 assegnerà infatti i titoli regionali Assoluti e Master sulla distanza. Un riconoscimento da parte del Comitato Fidal Lombardo che attesta ulteriormente l’alto livello di qualità della manifestazione.

LA 10K PER I CAMPIONI ITALIANI FISPES E I CAMPIONI PROVINCIALI CUS - Premiazioni speciali anche nella 10K Fast, che assegnerà i titoli italiani FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

Il CUS Brescia assegnerà i titoli di campione bresciano maschile e femminile sulla distanza dei 10 km. Una bella iniziativa che coinvolgerà gli studenti di tutte le facoltà bresciane.

IL VIA SULLE NOTE DELL’INNO DI BERGAMO BRESCIA 2023 – La partenza della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon sarà da brividi: avverrà infatti sulle note di “Crescere Insieme”, l’inno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, A cantarlo saranno Paola Ceretta, direttrice di Musical-Mente e con il bergamasco Cristian Rocco ideatrice del brano, un coro di piccoli cantori e tutti i runner, a cui negli ultimi giorni è stato inviato, per email, il testo.

MUSICA (ANCHE) AL VILLAGE – La musica accompagnerà i maratoneti fin da sabato 11 marzo. Il Marathon Village ospiterà infatti, sia sabato sia domenica, incontri e spettacoli musicali e di intrattenimento, oltre alle aziende partner che presenteranno le loro novità.

Per tutta la giornata di sabato sul palco si alterneranno gruppi emergenti e band storiche del panorama musicale bresciano. Tra questi, Fuori Pista, il gruppo messo in campo dal Centro Bresciano Down, i bambini di Un Cuore di Voci, capitanati dalla maestra Angela Di Filippo, Greta Cominelli, nota cantante bresciana, Luca Ploia, eclettico artista nostrano, e gli storici Rumori Molesti, Duosonika (per l’occasione soprannominati Supersonika!), i Vizi Capitali e i Badia Bazar.

Il Village sarà in piazza del Mercato e sarà aperto sabato 11 marzo dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 12 dalle 6:00 alle 8:15.

LE BAND SUL PERCORSO MARATONA – Sui 42,195 km della distanza regina alcuni gruppi musicali supporteranno il runner durante l’intera corsa, scandendo passo e tempo. Al km 9, ci saranno i Wild Angels; al km 16, Tony Arms; al km 20, Dario Dronedario Marelli; al km 26, Altive; e al km 38 (7° per la 10 km), Rolando Giambelli & Friends, direttamente dalla sede del Beatles Museum.

SPORTLAND EASY RUN 10K FA IL TUTTO ESAURITO – Già da giorni sono chiuse le iscrizioni alla Sportland Easy Run 10k, la manifestazione ludico-motoria organizzata sotto l’egida della Fiasp (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti) e aperta a tutti. Un’altra forte dimostrazione di quanto sia vivo il desiderio di tornare a fare sport e divertirsi tutti insieme. Sarà una grande emozione vedere sfilare il serpentone colorato per le strade della città. Partenza in piazza Loggia, in coda alla 10K competitiva.

ANCORA QUALCHE POSTO PER LA “FAMILY” – Organizzata con il supporto tecnico di Uisp Brescia e in collaborazione con AIL, AVIS e ADMO, la Family Walking partirà e si concluderà in piazza del Mercato dopo 4 chilometri da percorrere interamente nel centro storico di Brescia. Chi parteciperà avrà l’occasione non solo di camminare nel cuore di Brescia “città illuminata”, ma anche di contribuire a raccogliere fondi in favore del Progetto proposto quest’anno da A.I.L., “L’Accoglienza prima di tutto”. Iscrizioni ancora aperte sabato 11 e domenica 12 (fino alle 9:50) presso il Marathon Village. Partenza alle 10:00 da piazza del Mercato.

ALLA MARATONA CON I MEZZI PUBBLICI – In occasione della BAM e della giornata ecologica di domenica 12 marzo, durante la quale il centro storico sarà chiuso dalle 9 alle 18, il Comune di Brescia e il Gruppo Brescia Mobilità, per agevolare gli spostamenti, offriranno ai maratoneti e ai cittadini la possibilità di viaggiare con i mezzi pubblici per tutta la giornata con il biglietto ordinario unico, valido sia sugli autobus sia sulla metropolitana.

SE NON CI FOSSERO… -… non ci sarebbe la BAM. Per questo l’ASD Rosa Running Team vuole ringraziare la Fidal, al fianco della BAM fattivamente e che da sempre garantisce la fondamentale presenza del Gruppo Giudici Federali; la Uisp, la Fiasp e il Cus Brescia; la Croce Rossa Italiana, gli oltre 400 volontari, le Protezioni Civili, le ASD di atletica leggera, i Volontari per Brescia, le comunità onlus e i numerosissimi alpini della Associazione nazionale alpini Nikolajewka.