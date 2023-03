Sono Allam Taoufik e Betty Chepkwony il Re e la Regina di Acea Run Rome The Marathon

ROMA – E’ stata una mattinata carica di emozioni culminate nella vittoria per il marocchino Taoufik Allam in 2h07’43” seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08’45” e il connazionale Rogers Keror in 2h10’50”. Per l’Italia è stato l’azzurro Neka Crippa in 2h12’10” che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta. Piazza d’onore per Stefano La Rosa in ottava posizione assoluta in 2h18'01". A chiudere il podio italiano è stato Alessandro Giacobazzi in nona posizione assoluta in 2h22'13".