La “DEEJAY TEN” per la prima volta a Torino, al via domenica 26 marzo ore 9.00

La “Deejay Ten” arriva per la prima volta a Torino. Domenica 26 marzo il capoluogo piemontese inaugura l’edizione 2023 di questo grande evento di condivisione e divertimento nato nel 2005 a Milano da un’idea di Linus e che nel corso delle sue 18 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone toccando via via altre città.

L’appuntamento per partecipare a una delle corse non competitive più note d’Italia è alle ore 9.00 da Lungo Po Generale Armando Diaz , da dove si snoderanno due percorsi differenti, da 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque); la fiumana colorata di persone si dirigerà poi verso il centro città attraverso corso San Maurizio, per poi attraversare i Giardini Reali e Piazza Castello e percorrere via Po, fino all’arrivo comune in Lungo Po Generale Armando Diaz, dopo la deviazione per il percorso più lungo attraverso Parco Valentino e lo storico borgo medievale.

I pettorali per il percorso da 5km sono sold out, ma è ancora possibile iscriversi a quello da 10 km sul sito https://deejayten.deejay.it/. Nel Deejay Village, posizionato in Piazza Castello, sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 25 marzo (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 26 marzo (dalle ore 7.00 alle ore 8.30).

La partecipazione all’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Torino, ha un costo di € 20 (per tutti i partecipanti alla 10 km), € 18,00 (per tutti i partecipanti alla 5 km, con età superiore ai 13 anni) e € 10,00 (per i bambini fino ai 12 anni partecipanti alla 5km ufficiale) e comprende: sacca con t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo. Dopo l’esordio di Torino, la “Deejay Ten” proseguirà poi a Bari (16 aprile), Firenze (21 maggio), per la prima volta a Napoli (il 10 settembre) e si concluderà a Milano (gran finale, il 15 ottobre). Novità di quest’anno la Deejay Ten Lottery, dove basterà registrare il proprio pettorale sulla pagina dedicata al concorso per poter vincere tanti premi di tappa e, per chi si registrerà su almeno 3 città, in palio a estrazione finale uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals a Torino (dal 12 al 19 novembre).

IL PERCORSO A TORINO

Nel dettaglio, superato lo start, il percorso da 5 km della Deejay Ten prosegue per Lungo Po Luigi Cadorna per poi toccare c.so San Maurizio (km 1), Rondò Rivella, v.le 1° Maggio (km 2), p.za Castello, via Po (km 3), p.za Vittorio Veneto, via Alfonso Bonafous, c.so Cairoli (km 4), Murazzi del Po Gibo Farassino per concludersi al Lungo Po Generale Armando Diaz. Il percorso da 10 km, invece, dopo c.so Cairoli, proseguirà per v.le Virgilio, v.le Pier Andrea Mattioli (km 5), v.le Diego Balsamo Crivelli, v.le Virgilio, v.le Stefano Turr (km 6), v.le Paolo Thaon di Revel, c.so Galileo Galilei, Ponte Isabella (km 7), c.so Moncalieri (km 8), Ponte Umberto I, per poi ripassare per c.so Cairoli e superato Murazzi del Po Gibo Farassino (km 9) concludersi in Lungo Po Generale Armando Diaz.

