Verona cambia stile, nasce Verona Run Events: Run è la nuova parola d’ordine

VERONA – La primavera annuncia una novità importante per l’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D., da sempre impegnata in organizzazione e promozione dei più importanti eventi podistici della città di Verona che fanno correre oltre 25mila persone. A partire dal prossimo evento, la Verona Marathon del 19 novembre, saranno nuovi le denominazioni ed i loghi, un cambiamento e rinnovamento di stile avvenuto grazie alla collaborazione con l’agenzia di comunicazione e web marketing Nexidia , mentre rimarrà la professionalità e la qualità organizzativa riconosciuta a livello internazionale.

Presidente di Gaac Verona Marathon A.S.D. Stefano Stanzial: “Quando siamo partiti era un percorso per ricordare un caro amico, Dario Bergamini, e per passione. Adesso portiamo a Verona 25-30mila persone all’anno grazie ai diversi eventi, maratona a novembre, corsa dei “Babbi” a dicembre e mezza maratona a febbraio, che organizziamo nella bellissima città di Verona. Vorremmo iniziare un percorso per avere l’etichetta World Athletics, un riconoscimento importantissimo che traghetterà la Romeo&Giulietta nella top ten delle mezze maratone europee”.

VERONA RUN EVENTS – La nuova denominazione già racconta la voglia di fare degli organizzatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che pensano a tutti gli eventi running di Verona. Tutte le competizioni dell’anno saranno raccolte nella nuova denominazione capostipite Verona Run Events. La parola RUN sarà la costante in tutte le denominazioni degli eventi. Run perché è un termine senza confini, internazionale, così come le migliaia di runner che arriveranno a visitare e scoprire Verona nei prossimi anni. Run perché Verona può e deve andare di corsa in ogni settore, Run perché è sinonimo di benessere, felicità, libertà d’azione e di spirito, di sostenibilità ambientale. Il nuovo sito internet per tutte le gare sarà www.veronarunevents.it

19 novembre 2023 - VERONA RUN MARATHON – L’evento internazionale che andrà in scena il prossimo 19 novembre si chiamerà da ora in poi Verona Run Marathon 42k/21k/10k e quest’anno ospiterà il Campionato Italiano di Maratona Fidal Assoluto e Master, un’occasione per assistere ad una grande sfida tra i migliori atleti italiani insieme a migliaia di atleti internazionali provenienti da oltre 60 nazioni del mondo. A rendere speciale l’evento è certamente il percorso all’interno di una città il cui centro è riconosciuto patrimonio dell’UNESCO e che contribuisce a richiamare tantissimi stranieri. Partenza e arrivo nella suggestiva piazza Bra, proprio davanti all’anfiteatro Arena.

La manifestazione accoglierà circa 10mila partecipanti grazie alla concomitante offerta di altre distanze, sia in forma competitiva che non competitiva. La Cangrande Half Marathon diventerà Verona Run Marathon 21k e la Last 10k assumerà il nome di Verona Run Marathon 10k

Cambiano anche i loghi, Verona Run Marathon 42k/21k/10k viene raccontata da una scarpa da running che conquista di corsa l’Arena, l’identità della città di Verona si conferma nei colori blu e giallo, assegnati alle distanze di maratona e mezza, rispettivamente, mentre è verde la 10km.

17 dicembre 2023 - VERONA CHRISTMAS RUN – Il nuovo nome e logo ufficiale diventa Verona Christmas Run 5 e 10k e si identifica nella stella natalizia che decora il piazzale dell’Arena ed il colore natalizio rosso e grigio, rispettivamente per le distanze 10 k e 5 km. Come sempre la magia del Natale sarà condivisa con oltre 5mila partecipanti, un fiume di runner vestiti da Babbo Natale, evento imperdibile per famiglie e amici. Sport, musica e buon cibo per trascorrere una grande festa in compagnia. Appuntamento a domenica 17 dicembre. Babbo Natale che attraversa le vie del centro storico in un percorso di 5 o 10km a scelta.

11 febbraio 2024 - ROMEO&GIULIETTA RUN HALF MARATHON 21K – Il nome Giulietta&Romeo half marathon viene sostituito da un più ampio e internazionale Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k/10+11k/5k con un logo stilizzato in un doppio cuore che avvolge l’Arena, viola e fucsia per identificare le distanze di mezza maratona e staffetta 11+10 k, verde per la family 5 km.

L’appuntamento con la mezza maratona degli innamorati è per domenica 11 febbraio 2024, weekend di San Valentino nella città dell’amore, concomitanze che permettono alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k di essere tra le mezze maratone più partecipate d’Italia, attualmente al secondo posto per numero di finisher, seconda solo alla RomaOstia Half Marathon.

Nel 2024 tornerà la staffetta DUO, sospesa in epoca Covid e sostituita con una 10km sia competitiva che non competitiva, che diventa Romeo&Giulietta Run 10+11k, molto apprezzata proprio per la possibilità di correre in coppia il percorso della mezza maratona nella città degli innamorati. In questi ultimi due anni nell’ottica di rendere l’evento accessibile a tutti, gli organizzatori avevano affiancato alla gara principale una gara da 10km in sostituzione.

Per il 2024, gli organizzatori stanno lavorando anche alla Romeo&Giulietta Run 5k, corsa o camminata per tutta la famiglia. L’apertura delle iscrizioni alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k avverrà lunedì 27 marzo, fino al 9 aprile sarà attiva la tariffa di lancio a €20,00.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte sul sito. Gaac 2007 Veronamarathon ASD collabora con Studioventisette per la realizzazione del Mura Urban Trail del 17 giugno 2023, per iscriversi.