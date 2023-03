Sindaco Gualtieri e Assessore Onorato premiamo il recordman 90enne Antonio Rao

ROMA - Non si ferma più Antonio Rao, il neo primatista mondiale di maratona categoria M90. Lo scorso 19 marzo 2023 il 90enne in occasione della Acea Run Rome The Marathon ha conquistato il record della sua categoria d'età con 6 ore 14 minuti 44 secondi ( LEGGI QUI ) e seppur già conosciuto nell'ambito amatoriale della corsa ora da 'primo al mondo' è diventato un mito assoluto.

Dopo esser stato presente negli studi Rai per Unomattina in Famiglia domenica 26 marzo con la giornalista Monica Setta, ieri pomeriggio è stato accolto in Campidoglio e premiato dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e dall' Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"Complimenti ad Antonio Rao, super 90enne che ha battuto il record mondiale della categoria M90 alla Acea Run Rome The Marathon. Romano d'adozione, Antonio è una forza della natura. Ha cominciato a correre a 14 anni e non ha mai smesso. Un campione di energia e tenacia. Viva Antonio, viva lo sport!" ha affermato il Sindaco Gualtieri dopo la visita.

Questo il pensiero dell'Assesssore Alessandro Onorato: "Antonio è un vero mito del podismo romano e il suo record è motivo di orgoglio per tutti i runner romani e non solo. È stato un piacere accoglierlo in Campidoglio. Ci ha raccontato che per tenersi allenato corre tre volte a settimana non meno di 20 chilometri in tutto. Un esempio il suo. Bello spirito ed eccezionale bandiera dei valori dello sport".

Presente anche il Presidente dell'Atletica Monte Mario Giancarlo Sinibaldi, la società sportiva di appartenenza, un incontro amichevole dove comunque Sindaco e Assessore hanno donato ad Antonio Rao la prestigiosa Medaglia Natale di Roma, mentre l'atleta ha portato la sua t-shirt rossa usata in occasione del suo 90esimo compleanno festeggiato a febbraio.

Antonio Rao è uno dei soli 18 tesserati Fidal categoria 90-95 anni. Una vera forza della natura: "Ho cominciato a correre quanto avevo 14 anni tentando di acchiappare un mio amico, da lì in poi non mi sono più fermato. Amo correre, quando corro mi sento libero, questo è lo sport. Mi alleno 3-4 volte la settimana, spesso anche per 20-30 chilometri. Voglio essere un esempio, se ci riesco io possono riuscirci tutti".