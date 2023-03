Presentato il 7^ CMP Venice Night Trail, sabato sera si corre a Venezia

La partenza è prevista alle ore 21 dall'area Marittima del Porto di Venezia, più precisamente dal Terminal Crociere 123, dove sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara e dove gli atleti potranno facilmente lasciare l’auto a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo. Lo spettacolare percorso si addentrerà nelle zone più tipiche della città, toccando punti di grande fascino come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia, Punta della Dogana, le Fondamenta delle Zattere e il Canale della Giudecca.

La manifestazione è stata presentata a Ca’ Farsetti a Venezia, sede del Municipio. Oltre ai vertici di Venicemarathon, Piero Rosa Salva, Stefano Fornasier e Lorenzo Cortesi, erano presenti i ‘padroni’ di casa, il vice sindaco e assessore comunale allo Sport Andrea Tomaello e l’assessore comunale alla Promozione del Territorio Paola Mar, il Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale Antonio Revedin e Paola Gazzola e Nicolò Rossignoli di CMP.

“La settima edizione del CMP Venice Night Trail riparte finalmente senza restrizioni e con una straordinaria vitalità – ha dichiarato il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva - Il successo di questo trail è legato soprattutto alla spettacolarità e unicità del suo percorso, studiato per essere affascinante e allo stesso tempo rispettoso della fragilità di Venezia. Abbiamo limitato a 5.000 gli iscritti, raggiungendo comunque un risultato straordinario e ci tengo a sottolineare come la crescita di questo evento, così come accade per tutte le nostre manifestazioni, sia sempre stata graduale e compatibile con la città. Questo successo è merito della preziosissima collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine, l’Autorità Portuale, gli sponsor, ma soprattutto dei moltissimi volontari schierati lungo il percorso”.

Di grande competenza e capacità organizzativa ha parlato il vice sindaco Andrea Tomaello che ha ricordato come lo scorso anno, in condizioni meteo davvero proibitive, la macchina organizzativa abbia dimostrato grande prontezza e velocità nel reagire ad una situazione imprevista e d’emergenza: “Si tratta di una corsa e un percorso davvero molto affascinanti perché raramente si ha la possibilità di correre di notte e soprattutto in una città come la nostra. Raccomandiamo agli atleti di indossare le torce frontali, ma non mancheranno i volontari e gli addetti alla sicurezza. Il nostro ringraziamento come Amministrazione comunale va infatti alla perfetta macchina organizzativa di Venicemarathon che, ancora una volta, ha saputo realizzare una manifestazione sportiva rispettosa della città e in sintonia con essa”.

“Si tratta di una corsa perfettamente integrata con Venezia – ha aggiunto l’assessore Mar – e che si dimostra come una ulteriore prova di collaborazione tra istituzioni cittadine. Ancora una volta è stato organizzato un appuntamento di qualità e amato tanto dagli sportivi quanto dai cittadini e come Assessorato che si occupa della promozione degli eventi sul territorio non possiamo che essere orgogliosi di questo momento di festa”.

"L’Autorità di Sistema Portuale, in coordinamento con la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la Polizia di Frontiera, l’Agenzia delle Dogane e il terminal di VTP ha lavorato anche quest’anno per valorizzare un luogo strategico di interazione fra città e porto” - ha sottolineato Antonio Revedin, Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo - “Per questo esprimiamo una piena soddisfazione nell’accogliere, presso le aree di Marittima, il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, la partenza e l’arrivo degli atleti che parteciperanno alla settima edizione della Venice Night Trail. Inoltre, anche nell’edizione 2023, gli atleti attraverseranno il waterfront portuale tra San Basilio e Sant'Andrea, fino a tornare alla Marittima, grazie al varco appositamente aperto dalla Dogana. Sono tutte aree in cui AdSP sta investendo energie e risorse per sviluppare le infrastrutture e i beni del demanio portuale in un’ottica di autentica e positiva connessione con la città”.

Ha preso poi la parola il coordinatore generale Lorenzo Cortesi che è entrato nel merito del valore, in termini di appeal, che l’evento sta raggiungendo e del forte impegno della in termini di sostenibilità: “La qualità del CMP Venice Night Trail sta crescendo velocemente ed è un evento diventato molto appetibile dai grandi brand. Oltre a CMP che ha subito creduto in noi ed è al nostro fianco da 5 anni, sottolineiamo l'importante media partnership di due testate prestigiose come il Corriere dello Sport e Tuttosport e soprattutto annunciamo l’ingresso di Honda con il quale lanciamo il progetto ‘Honda illumina Venezia’ in un contenitore logisticamente perfetto come il terminal Crociere 123, dove nascerà il CMP Venice Village, aperto quest’anno per due giornate. Abbiamo, inoltre, provveduto a riservare 1.000 posti auto gratuiti agli atleti grazie alla collaborazione con Park For Fun. Lungo il percorso allestiremo il ristoro intermedio ai Giardini della Biennale e numerosi volontari faranno in modo che gli atleti gettino i rifiuti negli appositi contenitori".

Tra gli sponsor, è intervenuto Nicolò Rossignoli di CMP: “Sposare questa manifestazione significa coniugare l’aspetto agonistico a quello inclusivo, dove tutti, anche i principianti, possono cimentarsi su una distanza impegnativa, ma all’interno di un contesto stimolante e ricco di fascino. Crediamo moltissimo in quest’evento e anche quest’anno abbiamo realizzato la maglia tecnica che tutti gli atleti troveranno ne pacco gara”.

Ha concluso la presentazione, il vice presidente di Venicemarathon Stefano Fornasier che ha fornito alcuni dettagli tecnici: "Il CMP Venice Night Trail, proprio per la sua specificità e la data nel quale si colloca, rappresenta un evento di inizio stagione importante e di grande richiamo per gli specialisti di trail. D’altronde 51 ponti da affrontare richiamano molto l’idea delle impegnative salite di montagna. Tra gli iscritti, al momento annunciamo quello del vincitore delle ultime tre edizioni, Nicolò Petrin, ma a breve comunicheremo la lista completa dei top runners".

Il prestigioso marchio giapponese di automobili Honda, 'Main Partner & Official Car' dell'evento, si mette quindi a ‘correre’ al fianco dei più importanti eventi di running in Italia e lo fa partendo proprio da Venezia con il progetto ‘Honda illumina Venezia’. Non un semplice slogan, ma un’ottima occasione riservata a tutti i partecipanti alla gara, per testare la nuova gamma di veicoli ibridi e ricevere in omaggio una lampada frontale, oggetto indispensabile per illuminare i tratti più bui e suggestivi di questo affascinante trail notturno. Il brand nipponico sarà quindi presente al CMP Village, nelle giornate di venerdì 31 marzo e sabato 1°aprile, per accogliere gli appassionati con test drive e regalare una torcia frontale.

Il 7^ CMP Venice Night Trail è inserito nel calendario di eventi di promozione del Comune di Venezia "Le Città in Festa" 2023.