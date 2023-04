Chia Sport Week: dal 22 al 25 aprile con FollowYourPassion tra sport e relax a Chia Laguna

CHIA – A farla da padrona, a Chia e in tutto il Sud Sardegna, è la natura incontaminata . Il suo mare , cristallino, e le sue spiagge bianche sono spesso paragonati a quelli caraibici; strade asfaltate e sentieri sterrati si allungano tra coste e macchia mediterranea, che in questo periodo inizia a regalare le prime fioriture. È in questo paradiso che migliaia di runner, nuotatori e triatleti si ritroveranno per la Chia Sport Week , il lungo week end sportivo messo a punto da FollowYourPassion, brand di MG Sport . Sono tre le gare in calendario dal 22 al 25 aprile : la Chia Swim, la Chia21 e il ChiaTRI.

CHIA SWIM – Come ormai da tradizione sarà la Chia Swim ad aprire la Chia Sport Week sabato 22 aprile . Un’occasione unica di godersi una nuotata a inizio stagione in uno dei mari più belli del mondo, immergendosi in acque trasparenti. Tre le distanze in programma: 1,9 km, 3,8 km e 5 km . Distanze che fanno gola ai triatleti che prediligono l’half e la full distance, la cui frazione in acque libere è lunga proprio rispettivamente 1,9 km e 3,8 km, ma anche agli appassionati delle gran fondo di nuoto, che potranno testarsi sui 5 km.

CHIA 21 – L’appuntamento è per domenica 23 aprile, tre le distanze in programma: 21 km, 10 km e 5 km. Una mezza maratona capace di far incontrare percorsi tecnici con la spettacolarità della natura. Da più di 10 anni Chia21 richiama migliaia di runner, grazie anche alle diverse distanze proposte. Chi ha già partecipato torna, chi la corre per la prima volta promette che non sarà l’ultima: entrambi conquistati dal tracciato impegnativo e da quello che metro dopo metro gli occhi ammirano, tra oasi naturali e aree di macchia mediterranea in fiore.

CHIA TRI – A chiudere la Chia Sport Week, martedì 25 aprile, sarà anche quest’anno il ChiaTRI: nuoto, ciclismo e corsa per assaporare appieno le bellezze mozzafiato di questa parte della Sardegna. I percorsi non fanno sconti, ma ripagano sicuramente tutta la fatica regalando panorami da cartolina tra l’azzurro del mare, il verde della vegetazione e i colori degli alberi in fiore. Triatleti di tutti i livelli potranno essere protagonisti dell’evento: gli amanti delle distanze più corte potranno scegliere tra sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) e olimpico (1,5 km di nuoto, 42 km di ciclismo e 10 km di corsa); chi predilige chilometraggi più lunghi potrà schierarsi al via del medio 70.3 (1,9 km di nuoto, 88 km di ciclismo e 21 km di corsa).