1^ Crete Senesi Ultramarathon, un fine settimana ai confini del tempo

RAPOLANO TERME (SI) – E’ ormai alle porte la 1a Crete Senesi Ultramarathon, manifestazione organizzata dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” con il Patrocinio del Comune di Rapolano Terme, per il weekend del 5-7 maggio 2023. L’evento è un’occasione unica per vivere il fascino dei borghi medioevali toscani che fanno da sfondo alla manifestazione e dove il tempo sembra essersi fermato regalando emozioni, profumi e sapori dallo speciale gusto di una tradizione antica.

LE GARE – Le opportunità da cogliere sono tante, a partire dal ricco pasta-party organizzato per tutti i partecipanti per venerdì 5 maggio dalle 19.30 che chiuderà la giornata al villaggio dedicato al ritiro del pettorale. Sabato 6 maggio alle 8.30 partenza della Crete Ultramarathon 50 km – D+ 800 m, gara inserita nel calendario IUTA come “Prova del 21° Grand Prix IUTA 2023 di ultramaratona”, pochi minuti dopo saranno gli atleti della Crete Half Run 28 km – D+ 400 m a lasciare il centro di Rapolano Terme per poi cedere il posto sulla linea di partenza agli iscritti alla Crete Short Run 15 km. Il weekend si chiude con la Passeggiata non competitiva 10 km di domenica 7 maggio, durante la quale si esplorerà il territorio con la guida turistica Giulia Raffaelli e si degusteranno prodotti tipici.

I NOMI - Tra i partenti della Crete Half Run 28 km, da segnalare la presenza dell’ultramaratoneta ucraino Evgenii Glyva, classe 1983 e con un palmarès ricchissimo che lo vede più volte al traguardo della 100 km del Passatore dove nel 2013 è salito sul secondo gradino del podio con l’ottimo crono di 6h49’53”. Tante le vittorie da segnalare, tra cui quella della Molodechno Int. 100km ultramarathon indoor e la Nacht van West-Vlaanderen 100km Torhout in Bielorussia e Belgio, due vittorie alla 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau in Germania. Glyva è abituato a correre in Italia dove si è distinto alla Strasimeno con diverse partecipazioni e la vittoria nel 2014 e 2016, il terzo posto alla 50 km di Romagna e alla Pistoia-Abetone nel 2015, oltre a diverse presenze alla 100 km del Passatore. Occhi puntati sul fuoriclasse 75enne senese Luciano Magi (Il Gregge Ribelle), che solo tre anni fa ha portato a termine la traversata del Lago Trasimeno dopo aver concluso, nella sua vita, la traversata dello Stretto di Messina, la traversata da Alicudi a Filicudi, da Giannutri all’isola del Giglio e molte altre. Magi ha già contato oltre 100 traguardi di maratona e di due edizioni di Ironman e sarà al via della Crete Ultramarathon 50 km.

Al femminile, da segnalare nella Crete Ultramarathon 50 km Lorena Piastra (TX Fitness S.S.D.), vincitrice della 100 km del Sahara 2019, della 100 km in tre tappe del Magraid nel 2018 e diverse altre ultramaratone. I NUMERI – Circa 500 i partecipanti iscritti alle gare competitive, già oltre 100 le adesioni alla passeggiata non competitiva. Quota rosa del 25%, equamente distribuita sulle tre gare, un risultato che per gli organizzatori significa aver centrato l’obiettivo di coinvolgere tutta la popolazione. Podio di numerosità per la Podistica Solidarietà che schiera 37 atleti che scavalca la locale Atl. Sinalunga subito seguita da Atl. Sestini Fiamme Verdi Arezzo ma Italia tutta sulla linea di partenza con rappresentanze anche dalle isole maggiori. In gara anche diverse nazionalità rappresentate da atleti ucraini, bielorussi e dal Regno Unito.

AUGURI A…- C’è chi ha scelto di festeggiare il compleanno durante questo lungo weekend di gara, auguri a Marlene, Diego, Felice e Moreno, tutti insieme spegneranno 205 candeline.

I più maturi in gara sono Adriano Leidi e Stefania Caputo, entrambi atleti della Podistica Solidarietà impegnati nella Short Run 15 km, che da poco hanno festeggiato 82 e 68 primavere, rispettivamente, guadagnando il titolo di più maturi in gara. Sono invece sulla linea di partenza della Crete Half Marathon Nicolas Lucherini e Veronica Specchia, i più giovani in gara con i loro 23 e 21 anni, rispettivamente. I BORGHI – Partenza dal parco dell’Acqua di Rapolano Terme, borgo medioevale che dispone di due stabilimenti termali: le Terme San Giovanni, immerse nella collina senese, e le Terme Antica Querciolaia, vicine al centro abitato. Oltre alle numerose chiese, a Rapolano si trova la porta dei Tintori, il più antico ingresso del paese, che gli organizzatori hanno voluto trasformare in ricordo grazie alla medaglia finisher in pietra di travertino. Il secondo punto di ristoro è posizionato nell’affascinante borgo medievale toscano di Laticastelli, crocevia tra le Crete Senesi, Val d'Orcia, Val di Chiana e Chianti e a pochi km da Siena. Mentre i partecipanti della Half Marathon sosteranno presso la Tenuta Armaiolo, luogo ideale per assaporare la tradizione toscana, gli atleti della ultramarathon proseguiranno verso Asciano, anch’esso borgo di origini medievali, appoggiato su un territorio definito come deserto di Accona per la presenza di biancane e calanchi che costituiscono le crete senesi dove si incontra il ristoro offerto dalla Pro Loco di Asciano. Da qui si transita nel borgo Serre di Rapolano, famoso per le cave di travertino da dove si svolta verso l’Agriturismo Scannano. Attraversare un territorio così bello con passaggio tra sentieri boschivi e strade bianche farà sentire meno la fatica, gli atleti si ritroveranno presto al successivo ristoro della Tenuta San Gimignanello dove le ricchezze del territorio toscano fanno ancora da padrone. Un tratto impegnativo conduce al Castello di Modanella che sovrasta il borgo medievale dell’omonimo Comune. LA PASSEGGIATA - Domenica mattina si va soprattutto a caccia di cultura e sapori grazie al ristoro offerto dall'azienda agricola Podere Pereto proiettata nel futuro ma che ha saputo far tesoro dei metodi tradizionali e dei prodotti di un tempo, Dopo aver assaggiato prodotti offerti dall'azienda si riparte alla volta di Serre di Rapolano dove, si andrà a visitare il museo della Grancia e dell'Olio , dove sarà possibile apprendere la storia delle antiche fattorie fortificate (le grance), costruite per conservare il raccolto agricolo prima di trasportarlo a Siena, dove era poi usato a fini caritatevoli. Ultima tappa sarà la calorosa accoglienza dei gestori de L’Antico Granaione b&b Residenza d’Epoca per una degustazione di dolci toscani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA