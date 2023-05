Raccolta fondi alluvione: Un passo per Ravenna è l'iniziativa di Maratona di Ravenna - Città d'Arte

RAVENNA - Ci sono corse e corse, ci sono corse che vanno fatte per piacere, alcune per dovere, altre per il cuore.

Per questa descritta di seguito serve un cuore enorme, denominata 'UN PASSO PER RAVENNA' è l'iniziativa ideata in tempi record dagli organizzatori di Maratona di Ravenna - Città d'Arte che, come tanti conterranei, sono stati in grande difficoltà in questi giorni.

Questo il messaggio apparso sulle pagine social dell'evento:

UN PASSO PER RAVENNA

Ne basta uno solo ma tu ne puoi fare quanti vuoi e dove vuoi.

Partecipa alla virtual run DAL 22 MAGGIO AL 10 GIUGNO: la tua corsa aiuterà le zone del Ravennate colpite dall'alluvione di questi giorni.

Il 100% delle iscrizioni sarà consegnato al Comune di Ravenna per aiutare le famiglie e le realtà in difficoltà a causa dei terribili danni subiti.

Unisciti a noi in questa corsa virtuale: Ravenna in questo momento ha bisogno di te!



È MOLTO SEMPLICE

- Clicca su questo link: https://bit.ly/un_passo_per_Ravenna

-Scarica il tuo pettorale nella sezione "Download"

- Iscriviti e fai la donazione che preferisci

- Una volta terminata la tua corsa o camminata, carica una foto e ottieni l'attestato di partecipazione all'iniziativa



Da oggi lunedì 22 maggio sarà possibile iscriversi e donare.