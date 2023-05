Confermata Roma Alba Race, l'1 giugno si arriva allo Stadio dei Marmi

ROMA - Più di 2000 i partecipanti (2049), di cui addirittura circa il 36% donne , al via di AlbaRace di giovedì 1° giugno , l’unica corsa che si disputa a Roma alle prime luci del giorno. Un evento attesissimo dai runner che supera addirittura i numeri del periodo pre-Covid, un appuntamento tradizionale per via delle sue dodici edizioni.

Il percorso è di poco meno di 6 km con partenza alle ore 5.30 (mattina) in via Costantino Nigra, full immersion nelle strade del Parco del Foro Italico e traguardo spostato solo per questa edizione dallo Stadio Olimpico allo Stadio dei Marmi-Mennea, soluzione obbligata per una questione di ordine pubblico decisa dalla Prefettura di Roma: poche ore prima dello svolgimento di AlbaRace oltre 70.000 tifosi giallorossi affolleranno lo Stadio Olimpico per vedere sui maxischermi la finale di Europa League Roma – Siviglia.

I runner però potranno essere comunque soddisfatti grazie alla fattiva attenzione e collaborazione di Sport e Salute S.p.A. con cui insieme all’organizzazione dell’evento da subito si è individuata la variante di percorso e arrivo.

AlbaRace è una corsa non competitiva, quindi veramente alla portata di tutti e per tutte le andature, un evento in quasi totale assenza di traffico veicolare, in direzione della piena sostenibilità ambientale.

Al termine della corsa è prevista, per tutti quelli che tagliano il traguardo, la “classica” colazione/ristoro con il cornetto come momento iconico.

AlbaRace è anche solidarietà con la devoluzione di kit evento all’associazione “Rete Italiana Disabili”, in collaborazione con CSV Lazio ETS.

L’organizzazione è a cura di Italia Marathon Club, “Sport e Salute SpA è patrocinante dell’iniziativa. Partner istituzionali: Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.