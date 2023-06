Nasce The Loop, il primo evento running dedicato alle aziende

MILANO - La corsa entra in azienda. E lo fa in modo originale e divertente, togliendosi, tra l’altro, quella definizione di sport individuale che si porta dietro da quando è nata: nasce The Loop , il primo evento running dedicato al mondo corporate, che vivrà la sua prima edizione a Milano domenica 5 novembre 2023.

The Loop è la prima gara di corsa a staffetta dedicata alle aziende, messa a punto da Andrea Trabuio insieme al suo staff. «Un proverbio africano dice “Se vuoi andare veloce, corri da solo; se vuoi andare lontano, vai con qualcuno”. Ancor di più, questo, se la strada è accidentata e difficile. Questo è vero nella vita così come nello sport e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune è forse una delle cose più gratificanti che chiunque possa fare. Nasce da qui l’idea di una staffetta, di ideare un format in cui è possibile creare le condizioni per riunire le persone che saranno parte di una squadra, una comunità, creando connessioni profonde tra tutti loro», spiega proprio Trabuio, per oltre vent’anni responsabile dell’ organizzazione di alcuni tra i principali eventi sportivi italiani e ora direttore generale di MG Sport, società specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi di massa con il brand FollowYourPassion, con la mission di portare le persone ad adottare uno stile di vita sano, pulito e sostenibile creando esperienze sportive indimenticabili attraverso l’organizzazione di eventi outdoor.

Sport individuale? Non in The Loop - Nella carta d’identità della corsa, alla riga segni particolari, c’è sempre stato scritto: sport individuale. Una caratteristica che si sta affievolendo – numerose maratone in tutto il mondo ne sono la prova, visto i numeri all’attivo alla voce “relay” – e che in The Loop addirittura scompare: non c’è spazio per il singolo. La corsa a staffetta diventa così metafora della vita lavorativa in azienda: si costruisce collaborando, si avanza facendo fronte comune, attraverso un percorso condiviso e sostenendosi a vicenda per superare fatiche, burnout, intoppi e imprevisti. Il passaggio del testimone rende tangibile quel filo immaginario che dovrebbe legare tra loro tutti i componenti di un team proiettati verso un unico traguardo.

Il gioco di squadra vale doppio - Grazie a The Loop la corsa diventa così un potente strumento di team building, che esalta il gioco di squadra all’interno di un’azienda, ma anche di networking tra diverse realtà aziendali. Attraverso la staffetta ogni partecipante conoscerà meglio i propri colleghi, compagni o avversari che siano, ricreando poi all’interno dell’azienda gruppi di lavoro più uniti, collaborativi e quindi produttivi.

4 numero perfetto. Chilometri e regole - Ogni team che parteciperà a “The Loop” dovrà essere composto da quattro persone appartenenti tutti alla stessa azienda. Ognuno di loro correrà lungo un tracciato circolare di 5 km, per un totale, a staffetta, di 20 km. Alla fine della prova verranno stilate diverse classifiche: generale assoluta, staffetta maschile, femminile e mista, per settore merceologico e intraziendale.

S come Solidarietà e Sostenibilità - Lo spirito di squadra, con The Loop, va oltre l’azienda. Ogni società, potrà partecipare a “The Second Loop”, il programma di charity legato all’iniziativa, e a “Closing the Loop” programma di sostenibilità che vuole favorire un approccio ecologico alla corsa e alle attività sportive, promuovendo una visione circolare, basata sulla condivisione, la riparazione, il riciclo e il riutilizzo, in un circuito che mira a mantenere la massima utilità e valore dei prodotti in ogni momento.

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI – Mg Sport organizza tra gli altri i 16 eventi del circuito FollowYourPassion che porta tutti gli atleti di tutti livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e in mountain bike, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: anche quest’anno la proposta di FollowYourPassion riesce a soddisfare le esigenze di tutti.

IL CALENDARIO 2023 DEGLI EVENTI FOLLOWYOURPASSION by MG SPORT:



4 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

5 febbraio – Bergamo21

22 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

23 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

25 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

6 maggio – TEN-K

6 maggio - MilanoTRI

11 giugno – La MontBlanc Granfondo

17 giugno – Skymarathon Livigno

22 luglio – Stralivigno

29 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

27 agosto – LovereTRI

7-8 ottobre – PeschieraTRI

21 ottobre – Monza 12H Cycling Marathon

22 ottobre – Monza21

5 novembre – The Loop

26 novembre – Milano21