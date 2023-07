FollowYourPassion: oltre 10mila runner attesi in autunno con Monza21 e Milano21

Monza21 si correrà domenica 22 ottobre all’interno del rinomato Autodromo Nazionale della città brianzola, mentre Milano21, in programma domenica 26 novembre, porterà i partecipanti tra le vie del centro storico del capoluogo lombardo.

L’autunno riporta e conferma FollowYourPassion come circuito protagonista del running italiano: il lungo calendario di eventi 2023 si era infatti aperto a febbraio con il Bergamo Urban Night Trail e la Bergamo21 per poi aprire a triathlon, ciclismo su strada e mountain biking, facendo pedalare, nuotare e correre sportivi di tutta Italia e non solo in veri e propri paradisi e luoghi iconici dello sport: nel sud Sardegna con la Chia Sport Week, ma anche sul tetto d’Europa, con La MontBlanc Granfondo, e ad alta quota (in mountain bike), con l’Alta Valtellina Bike Marathon, all’Idroscalo di Milano, tempio del triathlon, con il MilanoTRI e la TEN-K, e nei prossimi mesi a Lovere e Peschiera del Garda ancora per la triplice disciplina.

Ben 16 eventi in tutto il 2023, che hanno richiamato migliaia di atleti dimostrando ancora una volta la capacità organizzativa di FollowYourPassion, attenta alle esigenze come alla sicurezza e ai desideri di chi decide di schierarsi al via delle sue gare.

“Con FollowYourPassion abbiamo lavorato tanto e con grande soddisfazione in questo primo semestre 2023 portando a correre, nuotare o pedalare migliaia di partecipanti in suggestivi luoghi d’Italia – ammette Andrea Trabuio, direttore generale Mg Sport -. Nei prossimi mesi diverse altre sfide ci aspettano, tra queste vi sono Monza21 e Milano21 dove attendiamo oltre 10mila partecipanti complessivi. Monza con l’Autodromo e l’annesso parco a dare adrenalina e magnificenza e Milano, con la partenza in zona CityLife e il villaggio presso Mico, sono da sempre due eccellenze e punti di riferimento per tanti runner.”