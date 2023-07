Muktard Edris è il Campione del Giro di Castelbuono

“Sono felice per questa vittoria – le prime parole del keniano Edris Muktar – un po’ meno per il tempo ottenuto, ma oggi era importante vincere. Straordinaria la gara, straordinario il pubblico, che ci ha accompagnato metro dopo metro”.

A vincere è ancora un figlio degli altipiani, l’Etiope Edris Muktar in 33’56, che porta a casa titolo e coppa Sant’Anna. Vittoria che arriva all’ultimo dei dieci giri, complice la salita di Mario Levante che usa come trampolino di lancio per raggiungere e superare il keniano Edward Zakayo Pingua (34’13) che batte sul filo di lana l’inglese Emile Cairess (34’14).

Dieci giri per un totale di 11,340 km, partenza e arrivo da piazza Margherita. Il pubblico che sfiora gli atleti ed una temperatura drasticamente scesa rispetto alle tragiche giornate che hanno preceduto l’evento. Il solito spettacolo, trasmesso in diretta su Rai Sport e che il mondo ci invidia.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE APERTO DAI GIOVANI - Castelbuono palcoscenico anche per gli atleti in erba con le categorie giovanili. Tra i ragazzi a vincere Emanuele Fatao Terranova (ASD Corri Serradifalco) con il tempo di 3.44, tra le ragazze Giulia Cerniglia (ASD Scuola atletica Misilmeri) con il tempo di 4.18. Tra i cadetti Gioele Nunnari (ASD Sicilia Running Team) con il tempo di 3.23 e tra le cadette Honey Barranca (Universitas Palermo) con il tempo di 4.24.

LA GARA VINTAGE NEL SEGNO DI MANGIAVILLANO E D’ANNA - Atleti e atlete over 35, alcuni, con indosso le canotte d'epoca, hanno fatto rivivere il sapore antico di Castelbuono, quella storia che anno dopo anno ha scritto le pagine più belle di un libro chiamato Giro podistico. Una gara, vera e propria, cinque giri e tanto sudore. A tagliare per primo il traguardo Salvatore Mangiavillano (Asd Sicilia Running Team) con il tempo di 20.40, seguito dal compagno di squadra Giuseppe Gerratana con il tempo di 21.21, terzo Calogero Di Gioia (Universitas Palermo) dietro di soli 10 secondi. Tra le donne a vincere Emilia D’anna (ASD Murialdo Cefalù) con il tempo di 26.25, secondo posto per Cinzia Stancampiano (Sicilia Running Team) con il crono di 27.34, terzo posto Giuseppina Sorbera (Atletica Nebrodi) in 36.27.

I RAGAZZI DELLA FISDIR DI CORSA AL GIRO - In tutto una quindicina, arrivati dalle province di Palermo e di Agrigento, gli atleti Fisdir, con disabilità intellettivo relazionale, che hanno impreziosito con la loro presenza la manifestazione, aprendo di fatto la lunga giornata di sport a Castelbuono. Un giro compatto tutti insieme per poi sprintare negli ultimi 150 metri, per un arrivo da incorniciare e ricordare a lungo.