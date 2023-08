Domenica la Ravenna Park Race, tra natura e sostenibilità

Dopo il grande caldo estivo riprendono gli eventi di running e walking nel territorio romagnolo. Ad aprire una lunga serie di appuntamenti sarà ancora una volta il trail in mezzo alla natura di Ravenna Park Race in programma domenica 3 settembre da Casal Borsetti, giunto alla sua quinta edizione. Si tratta di un appuntamento ormai irrinunciabile da chi solitamente predilige la strada allo sterrato perché consente di godere, senza dislivelli, di un percorso immerso tra le meraviglie naturali del Parco del Delta del Po, nell’area dei Lidi Nord ravennati.

Il trail si snoderà su un tracciato senza dislivelli e per lo più a livello del mare per runner abituati a questa distanza provenienti da tutta la penisola. E da quest’anno sarà presente anche una grande novità: ai runner della Trail Running 21 Km il percorso metterà davanti un bivio, da una parte potranno scegliere se immergersi nella palude con la possibilità di trovare dell’acqua dovuta all’innalzamento delle maree, dall’altra potranno scegliere di rimanere in un percorso asciutto percorrendo 150 metri in più. Chi, invece, vorrà semplicemente godere di una bella giornata in natura ammirando lo scenario mozzafiato del Parco del Delta , della Pineta San Vitale e i tanti scorci incredibili del percorso, potrà farlo grazie all’ Eco Walking da 10 km , il percorso breve che potrà essere affrontato correndo o camminando con una proposta alla portata di tutti.

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE - Come già accaduto in passato, anche in questa edizione 2023 tutti i partecipanti verranno sensibilizzati non solo sul rispetto delle regole sportive, ma anche sulla tutela dell’ambiente circostante attraverso comportamenti consoni ad un ecosistema bellissimo e da preservare. Sia nelle fasi di preparazione che durante la gara l’obiettivo sarà quello di promuovere un corretto smaltimento dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata. La Ravenna Park Race 2023 sarà ancora più green grazie ad una serie di attività volte a rendere la manifestazione sempre più sostenibile. La medaglia della 21 Km sarà realizzata in legno di faggio in modo da ottenere un prodotto completamente eco sostenibile e anche le t-shirt saranno più green perché verranno distribuite senza l’utilizzo della busta di plastica. Infine, i servizi di apri corsa e servizio scopa saranno effettuati con biciletta e a piedi evitando così emissioni e inquinamento.

PAESAGGI INCREDIBILI E UNICI - Il percorso di Ravenna Park Race rappresenta il massimo per chi ama scenari naturali di una bellezza rara. Runner e camminatori percorreranno gli stradelli di un ecosistema come quello del Parco del Delta del Po che la natura ha saputo creare nel corso di centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci di un ricco sottobosco, e le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli tra i quali i celebri aironi. La massicciata di Casal Borsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre. Insomma, un appuntamento con la natura, la sua magia e lo stupore che sanno regalare questi luoghi in un periodo particolare come quello di fine estate. Lo start verrà dato da Casal Borsetti, ma il trail toccherà tutti i tre lidi nord ravennati, compresi dunque Marina Romea e Porto Corsini, fino all’arrivo ancora a Casal Borsetti.

LA MEDAGLIA CON GLI ELEMENTI NATURALI - Come ormai nella tradizione di questa manifestazione, anche la medaglia 2023 di Ravenna Park Race è parte di un racconto più ampio e dettagliato, una storia che viene da lontano e che accompagna i runner lungo il percorso di una delle gare più belle nel panorama trail. Una gara legata con un filo indissolubile alla natura, così come la medaglia che i finisher avranno il piacere di mettere al collo dopo il traguardo di Casal Borsetti.

Quest’anno la medaglia sarà realizzata con legno leggerissimo di faggio e curata in ogni dettaglio sarà un prodotto meraviglioso e completamente “green”. In più, a renderla ancora più bella non poteva mancare il simbolo di questa edizione: il fenicottero! All’arrivo della Trail Running 21 Km i partecipanti riceveranno una medaglia assolutamente originale e dal design di grande effetto.

Un’altra grande novità di questa edizione riguarda i partecipanti della Eco Walking 10 Km che all’arrivo riceveranno la medaglia scegliendo quella che preferiscono tra le bellissime medaglie delle edizioni precedenti.

LA T-SHIRT UFFICIALE 2023 - Novità assoluta invece per quel che riguarda la t-shirt ufficiale con un cambio cromatico deciso. Il colore della maglietta di Ravenna Park Race 2023 sarà il verde, opzione di grande stile per uno dei colori più in voga in questo momento. Un bellissimo colore che riprende la nostra suggestiva pineta San Vitale. Una t-shirt firmata Craft che da qest’anno non sarà più imbustata riducendo notevolmente lo spreco della plastica.