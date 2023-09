Torna Brooks Find Your Run Tour, il programma di eventi running in tutta Italia

Milano - Riprende a settembre la nuova stagione di Brooks Find Your Run Tour. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è pensata per avvicinare quante più persone possibili al mondo della corsa in maniera semplice e divertente, trasmettendo i valori di inclusività di cui si fa portavoce il brand, secondo lo spirito Run Happy che lo caratterizza. Il Find Your Run Tour nasce per far vivere a tutti la corsa come momento di benessere, indipendentemente dal livello di preparazione fisica e dagli obiettivi agonistici, grazie alla presenza di coach d’eccezione e tante sorprese.

Non cambia la formula vincente del tour che coniuga corsa e divertimento. Ci sarà l’opportunità di testare i nuovi modelli della collezione Brooks e di farsi consigliare dai tecnici di prodotto su quale sia la scarpa più adatta per le proprie esigenze e il proprio stile di corsa. Si parte poi tutti insieme per un allenamento tenuto da coach professionisti che darà la possibilità di testare direttamente sul campo le calzature.

I coach che si alterneranno durante le diverse tappe saranno: Daniel Fontana, atleta olimpico, tre volte vincitore di un IRONMAN™; Tito Tiberti, Team Manager e coach FIDAL; Elena Casiraghi, specialista in nutrizione e integrazione dello sport, laureata in Scienze Motorie con un Dottorato di Ricerca in Attività Fisica Nutrizione e Benessere; Fabio Moretti, fondatore della Scuola Italiana di Camminata Sportiva.

Tutti i partecipanti che si sono regolarmente iscritti riceveranno in omaggio la t-shirt dell’evento, il Tour inizierà il 5 ottobre e si svolgerà fino a novembre presso 20 rivenditori selezionati in tutta Italia. A completamento del tour Brooks organizzerà due tappe “speciali” nei parchi in occasione di due eventi running di fama internazionale.

Il 20 ottobre Find your Run Tour farà tappa a Mestre (VE) in occasione della WizzAir Venice Marathon. Un allenamento dedicato al pre-gara di 5 km guidato da Daniel Fontana con l’obiettivo di preparare mentalmente e fisicamente tutti coloro che correranno tutte le gare in programma o per per chi vuole allenarsi in compagnia.

Il secondo appuntamento è per il 25 novembre a Milano alle ore 10 presso il village della Milano21 Half Marathon.

In entrambe le occasioni sarà possibile testare le ultime novità di Brooks e ricevere il gadget instore. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti previa iscrizione (anche per coloro che non correrranno le gare). Per scoprire tutte le tappe del Find Your Run Tour e iscriversi, consultare il sito Brooks