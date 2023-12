Abbiamo una nuova maratoneta: Federica Sugamiele esordio e vittoria a Reggio Emilia

In una mattinata fredda, ma soleggiata e a tratti ventosa, è protagonista di una gara accorta con un crono intermedio di 1h16:43 e in rimonta sulle due principali avversarie. Nettamente staccate nel finale la keniana Lenah Jerotich (Atletica 2005), al secondo posto in 2h42:41, e l’ucraina Nataliya Lehonkova, terza con 2h50:03.

Tra gli uomini si impone un altro siciliano, Giuseppe Gerratana, che chiude in 2h13:59 a un minuto dal suo primato di 2h13:00 stabilito l’anno scorso conquistando la maratona di Torino. Dietro al 31enne dell’Aeronautica, che firma una seconda parte più veloce della prima dopo un passaggio a metà in 1h07:51, il romano Luca Parisi (Etrusca Ladispoli, 2h24:50) si aggiudica il duello per la seconda posizione nei confronti del ruandese Jean Baptiste Simukeka (Gs Orecchiella Garfagnana, 2h25:09) nella corsa con partenza e arrivo nella centralissima piazza della Vittoria. Più di 1300 gli atleti classificati. A completare l’evento organizzato dalla Tricolore Sport Marathon, la “Run4charity Coop Alleanza 3.0” con il ricavato devoluto a 10 onlus reggiane e la seconda edizione della “10 miglia a Reggio Emilia”, scattata in coda alla maratona.