Fanta.Campaccio, il Campaccio Cross Country diventa un divertente fantasy game

FANTA.CAMPACCIO – Le due azzurre descrivono così il ‘Fanta.Campaccio’ : “Tenete gli occhi ben aperti e scovate esultanze coreografiche, saluti alla mamma, occhiali fashion e bagni di fango…perché la famiglia della fanta.atletica si allarga: bissando l’esperienza positiva del fanta.eurocross 2022, arriva il fantasy game della corsa campestre per eccellenza in Italia. Pensi cross e pensi Campaccio: pensi fanta e pensi divertimento. Questo binomio aprirà la stagione 2024 a San Giorgio su Legnano in occasione delle gare internazionali maschili e femminili”.

QUOTE ISCRIZIONI – Iscrizioni aperte fino al 30 dicembre, per partecipare al Campaccio Cross Country del 6 gennaio 2024. Quote rimaste invariate rispetto alle edizioni passate. Iscrizione che avrà un costo di 12,00 euro, con pacco gara, per le categorie Senior Master e 5,00 euro per tutte le categorie giovanili e internazionali (senza pacco gara). Confermata l’iscrizione omaggio per i più piccolini, categoria Esordienti. Massima attenzione ai tempi: le iscrizioni chiuderanno sabato 30 dicembre 2023 e non, come consueto, il giorno 3 gennaio.