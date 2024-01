Sabato il 67° Campaccio, numeri da record con 1800 iscritti

I NUMERI – Tra i regali delle festività ancora in corso, il Campaccio raccoglie un numero di adesioni che regala agli organizzatori tanta soddisfazione per il lavoro svolto. Quasi 1800 gli atleti che saranno al via, un numero che supera di 250 unità le iscrizioni dello scorso anno. A far impennare le iscrizioni, sono state in particolare le giovani leve, i protagonisti dell’atletica italiana del futuro. Ragazze e ragazzi dai giovanissimi fino ai più grandi che faranno una grande esperienza e che avranno il compito di preparare il terreno ai grandi campioni di calibro mondiale delle due gare, maschile e femminile, internazionali. In linea con il progetto “Gender Equity”, la quota rosa cresce e le donne sono un terzo del totale partecipanti con circa 600 unità. Per le regioni, capolista di misura la padrona di casa Lombardia con 700 presenze seguita dal Piemonte con 120. Terzo posto ex aequo per Puglia, Marche ed Emilia-Romagna con oltre 40 atleti per ognuna, un dato che piace perché racconta l’importanza del Campaccio in tutto lo Stivale e che riflette il podio di numerosità delle 360 società partecipanti dove, sul gradino più alto del podio troviamo US Sangiorgese con 52 atleti iscritti. Non solo Italia, al via dell’evento atleti da 13 nazioni estere: Belgio, Etiopia, Francia, Kenya, Ungheria, Ucraina, Burundi, Uganda, Finlandia, Sud Africa, Tunisia, Spagna e Portogallo.

Ai più giovani in gara, Alissa e Nicolò, di soli 6 anni, il compito di iniziare a scrivere la storia del futuro del Campaccio, al 90enne Angelo Cerello e all’80enne Daniela Bruno di Clarafond quello di essere testimoni di una tradizione di valori dell’atletica. Auguri ai giovanissimi Beatrice e Giacomo che durante la gara compiranno 9 e 13 anni, rispettivamente.

Campaccio che coinvolge non solo sul campo ma anche grazie all’iniziativa Fanta.Campaccio, il primo fantasy game nella storia del Cross ideato e curato da due grandi atlete della marcia italiana, spesso protagoniste in maglia azzurra, Federica Curiazzi e Beatrice Foresti. Sono già più di 200 i concorrenti che hanno creato la propria squadra di atleti élite e scelto un capitano con i quali collezionare punti per centrare più risultati possibili di questa 67^ edizione.

SOLIDARIETA’ – Il Campaccio sostiene Fondazione Umberto Veronesi, sarà presente lo stand gestito dalle coloratissime Pink Ambassador di Monza e Brianza presso il quale sarà possibile acquistare gadget dalla cui vendita si ricaveranno fondi per la ricerca scientifica. L’evento corre anche per Operazione Mato Grosso (OMG) che sarà al via con uno stand informativo presso il quale sarà anche possibile donare per sostenere le attività dell’associazione.