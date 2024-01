Roma, domenica la 1^ Eco Maratona della Capitale 2024 con Calcaterra

La neonata ecomaratona in calendario nazionale FIDAL, che si affaccerà nel panorama del podismo laziale domenica 28 gennaio, ha già un grande richiamo, due eccellenti campioni: il ‘bomber’ Roberto Pruzzo ex giocatore della Roma calcio (ora allenatore di calcio) e Giorgio Calcaterra ultramaratoneta che porta in alto il nome dell’atletica italiana anche all’estero. Al via anche un altro ex azzurro, Alberico Di Cecco e al femminile Sara Pastore che dovrà vedersela con Teodora Alina Muntean.

Percorso Eco Maratona della Capitale

La 1^ edizione Eco Maratona della Capitale avrà la particolarità di percorrere direzioni nuove al di fuori del perimetro della Capitale: partenza dal centro sportivo Sport City Roma sulla ciclabile del Portillo in direzione del Campus Biomedico, fino alla passerella della Fondazione Sordi. Giunti a questo punto, si entra direttamente all’interno dei viali universitari e all’uscita, a poche decine di metri di distanza, vi è un ingresso in un’area naturale (Riserva naturale Decima Malafede), all’interno del quale si compie un giro, completamente immersi nel verde, prima di poter fare ritorno allo stesso punto sulla ciclabile, che si percorrerà per andare in direzione sud fino alla prima rotatoria, da dove si farà ritorno dal lato opposto a Sport City Roma.

Distanze previste

Organizza l’evento il Club Super Marathon Italia con sede a Novara, con il patrocinio del Municipio IX e del Parco Roma Natura. L’appuntamento che porterà tantissimi amatori domenica a Roma per prendere parte a una delle tre distanze previste, s’inserisce nel solco di una lunga tradizione che ha certamente nella Acea Rome Run the Marathon del prossimo 17 marzo 2024 la sua stella di riferimento. Tanti sono coloro che intendono cimentarsi sulla distanza spuria di 42,4 km e molti di loro provengono dall’estero, attratti oltre che dalla promozione sui social e dal classico “passaparola”, anche dalla possibilità di scoprire un angolo nuovo della Città Eterna. La gara inoltre assegnerà i titoli nazionali IUTA di ecomaratona.

Le distanze di gara saranno tre: la gara breve di 10,6 km (1 giro); la gara fondo di 21,2 km (2 giri) e quella più lunga di 42,4 km (4 giri).