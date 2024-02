Giorgio Calcaterra alla Maratona Maga Circe Campionato Italiano Fidal

Si corre per il tricolore domenica nei Campionati italiani assoluti di maratona alla Legea Maratona Maga Circe , con partenza dal porto di San Felice Circeo e arrivo a Sabaudia (Latina). È stato inaugurato l’Expo alla presenza delle autorità e di tanti studenti. Il taglio del nastro è avvenuto per mano del presidente FIDAL Stefano Mei che in piazza del Comune a Sabaudia ha dato il via alla giornata celebrativa della società organizzatrice “In Corsa Libera” capitanata da Davide Fioriello . Il presidente Mei, nel suo intervento, ha sottolineato la bellezza dei luoghi attraversati dalla Maratona Maga Circe, la centralità del turismo sportivo e il ruolo sociale dell’atletica.

Presenti tanti esponenti del mondo sportivo e non, tra cui Michele Sciscioli, capo dipartimento per le politiche giovanili, l’europarlamentare Nicola Procaccini e il senatore Nicola Calandrini, insieme a Juri Morico, presidente nazionale Opes aps, e Alessandro Londi, segretario generale FIDAL. Presenti anche Vittorio Sambucci, consigliere regionale del Lazio; Felice Capponi, assessore allo sport del Comune di San Felice Circeo; Massimo Mazzali, delegato allo sport del Comune di Sabaudia; Riccardo Viola, presidente regionale CONI Lazio. Tutti gli intervenuti hanno partecipato alla tavola rotonda “Giovani, sport, scuola per un futuro migliore” che ha coinvolto molti ragazzi degli istituti scolastici coinvolti per l’evento.

I campioni in gara Campionato Italiano di maratona

Nella gara maschile tra gli iscritti c’è Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport), il popolare podista romano, vincitore in carriera di tre titoli mondiali della 100 chilometri, ma la sfida per il titolo vedrà in azione anche Hajjaj El Jebli (Atl. Vomano), che ha un personale di 1h04:46 sulla mezza maratona, e Giacomo Esposito (Atl. San Biagio), 2h20:36 in autunno, oltre a Italo Giancaterina (Atl. Vomano), Michele Belluschi (Grottini Team Recanati) e Ismail El Haissoufi (Atl. Rimini Nord Santarcangelo). Nella start list il ruandese Jean Baptiste Simukeka (Gs Orecchiella Garfagnana), gli etiopi Merga Teshome Lemma e Kabtamu Reta Zelele. Tra le donne in prima fila Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano), personale di 2h35:05 e campionessa tricolore nel 2022, la siciliana Alessia Tuccitto (Caivano Runners) che ha corso in 2h38:52 nella passata stagione e la romagnola Federica Moroni (Dinamo Sport), azzurra e pluricampionessa italiana di ultramaratona, mentre dall’Etiopia arrivano Italem Kora Debele e Derartu Eshetu Kebede.

Il percorso attraversa i luoghi della Maga Circe, lungo la costa marittima affiancando il mare, le dune e Torre Paola. In programma tre distanze competitive: non solo la maratona sulla classica distanza di 42,195 chilometri (partenza alle ore 9.30) ma anche 28 km e 10 km (che scatterà da Sabaudia), senza dimenticare la Family Walk di 2 km aperta a tutti.