Family Run&Friends, alla Napoli City Half Marathon lo sport sposa il sociale

Family Run&Friends

Niente scuse, Family Run&Friends è un evento a carattere non competitivo, adatto proprio a tutti, da 0 a 99 anni, grazie al percorso da circa 2 km voluto da Napoli Running per promuovere lo sport come strumento di benessere psico-fisico e di aggregazione sociale. Partenza alle 11.00 da Piazzale Colombo – Mostra d’Oltremare al quale si farà ritorno dopo aver percorso via Lulli, via Gessi, via Vico da dove si prenderà largo Negrelli per poi proseguire su via Mazzei e riprendere via Gessi. Da qui si percorre il viale Arena Flegrea ed il giro delle fontane per poi terminare in Piazzale Cristoforo Colombo dove sarà allestito il ristoro finale. Parola d’ordine divertimento, da vivere camminando o correndo anche con il proprio cane.

Charity

Napoli City Half Marathon è anche una importante occasione per fare del bene, infatti l’evento si arricchisce anno dopo anno di collaborazioni attraverso il suo Charity program, progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione no-profit a scelta. Come ogni anno, la Family Run&Friends è realizzata in collaborazione con la S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono Fondazione Ets alla quale andrà parte del ricavato. Consolidato anche il rapporto con Sport Senza Frontiere, La Casa di Matteo, Play4All e Aisha Foundation.

S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono Fondazione ETS

Il Santobono Pausilipon è l’ospedale pediatrico più grande del sud Italia, dal 2004 S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono lavora in sussidiarietà con l’ospedale e raccoglie fondi per finanziare progetti di “Tecnologia e Umanizzazione” per garantire ai piccoli pazienti cure all’avanguardia, maggiori confort alberghieri anche per i familiari che li assistono durante il difficile periodo della degenza, ma soprattutto cerca di creare un ambiente allegro e colorato meno stressante e più adatto ad accogliere dei bambini.

La Casa di Matteo

E’ un progetto speciale che prevede la realizzazione di due case di accoglienza per bambini orfani con disabilità medio e gravi, gravi malformazioni, tumori, patologie che necessitano non solo di cure particolari ma soprattutto di un amore familiare e di un accompagnamento alla morte. Le due strutture sono collocate in due Comuni: a Napoli, in un grande appartamento nel quartiere Vomero, e a Bacoli (Na), in una villa data in comodato d’uso gratuito dal Pio Monte della Misericordia.

Sport Senza Frontiere

Il cuore dell’attività è un programma di prevenzione ed inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, rivolto, a titolo gratuito, a minori in condizione di disagio socioeconomico. Il programma mira all’inserimento di bambini e ragazzi a rischio di esclusione sociale in percorsi educativo-sportivi di diverso tipo e all’integrazione nel gruppo squadra. Il percorso sportivo del minore e? coadiuvato e monitorato da un educatore e da uno psicologo che affiancano il tecnico sportivo e le famiglie beneficiarie. L’associazione, inoltre, si fa carico di monitorare la salute del bambino organizzando le visite mediche (specialistiche se necessario) e mette a disposizione un servizio di trasporto per l’accompagnamento dei ragazzi.

Play4All

Play4All aderisce a RunChallenge, primo running club integrato d’Italia, aperto a persone con e senza disabilità, che utilizza la corsa e l'attività fisica come strumento d’inclusione sociale. Tutti con disabilità intellettiva, fisica e sensoriale, partecipano al progetto RunChallenge con il sogno di correre le maratone che esistono sul territorio campano e nazionale. Lo sport come momento ludico, di divertimento, ma anche di conoscenza di sé stessi e degli altri, attraverso la condivisione di valori quali il rispetto, la collaborazione, l'impegno, l'inclusione, l'emozione.

Aisha Foundation

Aisha Foundation è una organizzazione di volontariato nata per realizzare un sogno, quello di portare l’assistenza sanitaria in luoghi del mondo remoti, alle persone fragili e agli indigenti. L’organizzazione porta nel suo nome, il nome della prima bambina, Aisha, curata dal dott. Carotenuto in Tanzania, a Zanzibar. Era affetta da perle di Epstein e noduli di Bohn, cisti di cheratina disseminate per l’intero cavo orale. Aveva difficoltà a mangiare e questo le causava anoressia. Grazie all’intervento del Dott. Carotenuto coadiuvato da un gruppo di medici locali, la paziente di appena 3 anni è tornata felice e in salute.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 21 febbraio 2024. Sul sito sono disponibili le iscrizioni alla Staffetta X2 con cambio tariffa a slot. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi in Expo Village nel fine settimana della gara. Le iscrizioni online si chiuderanno il 21 febbraio 2024 a mezzanotte, o anticipatamente al raggiungimento della capacità massime di gara. Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte online o direttamente all’Expo nei giorni di venerdì 23 febbraio 2024 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 24 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara. L’iscrizione è gratuita per i bambini fino a 10 accompagnati da un adulto pagante. Per tutti T-shirt, medaglia ed un piccolo ristoro.