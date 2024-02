Napoli City Half Marathon, Sofiia Yaremchuk nuovo record italiano di mezza maratona

NAPOLI – Napoli è città dei record, l’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08’27” stacca il nuovo record italiano di mezza maratona. Con una cavalcata eccezionale, Brian Kwemoi Kirui fa il vuoto e vince in 59’26”, uguagliando il primato del percorso. Podio completato dai connazionali Anthony Kimtai in 59’45” e Bernard Kipkurui Biwott in 59’47”. Per l’Italia, l’azzurro Yassine Rachik (GS Fiamme Oro Padova) è primo in 1h05’14” seguito da Raffaele Giovannelli (ASD International Security) in 1h06’47” e Alessandro Zanga (La Recastello Radici Group) in 1h07’55”.