I partecipanti italiani alla Maratona di Londra che si corre domenica

Maratona di Londra, ci siamo: domenica 21 Aprile è il grande giorno per una delle più grandi maratone del mondo. Start ufficiale per la prima ‘onda’ alle 10.25 italiane dal mitico Parco di Greenwich e in questo caso saranno le top runner donne a partire. Alle 11 il via per i top runner maschili mentre bisognerà attendere le 11.20 e le 12.30 per la partenza delle altre due onde che prenderanno il via, anche questa una particolarità, da ben 3 luoghi differenti. Punto di incontro appena prima del quinto chilometro.