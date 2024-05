Runnoween, podismo e psichedelia per Dj Aladin e Luca Spinazzè

Milano – C’è un mix di energia e passioni in Runnoween , il nuovo brand di Dj Aladin e Luca Spinazzè che hanno lanciato una vera rivoluzione nell’abbigliamento tecnico dedicato ai runner. Runnoween – podismo e psichedelia, così recita il pay-off, che traccia le basi per la trasformazione dell’abbigliamento da running in una colonna sonora dai contorni grafici evocativi del metal.

LA NASCITA DEL BRAND – E’ l'estate del 2023 quando Aldino, ai più noto come Dj Aladyn e il suo amico Luca Spinazzè tornano agli albori della loro amicizia, nata dopo una chiacchierata alla scoperta delle passioni comuni. Musica, tatuaggi e running, ingredienti perfetti che hanno dato vita ad una T-shirt tecnica di alta qualità, dal carattere deciso ed alternativo, evocativo della libertà associata al contempo alla musica e alla corsa.

MUSICA E GRAFICA – Dalla prima T-shirt ad una linea di abbigliamento fatta di canotte, pantaloncini e felpe, per lui e per lei, nella quale ritrovare le good vibes che scaturiscono quando le proprie passioni sono in autonomia. Nel nome, «Runn o» traccia le coordinate verso i Sunn o))), un gruppo metal statunitense, capace, con la propria musica, di rievocare paesaggi sonori monolitici e atmosfere inquietanti. Con "ween" si vuol fare riferimento ad Halloween aggiungendo sullo sfondo mostri e teschi immaginari, in analogia con le grafiche prodotte secondo lo stile del mondo del tatuaggio.

“Questo brand rappresenta l’essenza del nostro legame e l’unione delle nostre passioni: corsa, musica e tatuaggi – afferma Dj Aladyn – Vogliamo dare un’identità molto rock&roll alla nostra linea di abbigliamento senza tralasciare l’aspetto tecnico e siamo certi di proporre degli ottimi capi. Vogliamo creare una community perché chi indosserà le nostre t-shirt siamo certi condivide anche le nostre passioni, un po’ come le t-shirt con i nomi delle rock band! Quando vedi qualcuno indossarle, capisci che, pur essendo uno sconosciuto, ha qualcosa in comune con te”.

CORSA - Un momento di intima libertà per affrontare con gioia la fatica, correre, dunque, per vivere sensazioni incredibili che solo questo sport può regalare, emozioni che raggiungono i confini dello "psichedelico", ancora di più quando la corsa viene accompagnata dalla giusta colonna sonora. Il brand è a caccia di runner che fanno del proprio modo di vivere la corsa un’esperienza unica, che nasce dall’incastro tra le proprie inclinazioni atletiche e la necessità di rispettare i propri impegni, ma che in comune hanno l’idea di andare incontro a "good vibes".