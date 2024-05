Maratona di Roma 2025, come iniziare a correre. Tutti possono farcela

300 giorni al via e coach Caponeri afferma e conferma che tutti ad oggi sono in grado di poter correre e divertirsi alla maratona e all'evento sportivo agonistico di massa più grande d'Italia.

"Il primo consiglio che mi sento di dare a chi vuol correre una maratona è quello di prepararla con largo anticipo - dice Caponeri - preparare il fisico e la mente a correre 42 km e 195 metri richiede tempo, costanza e pazienza. È un consiglio che vale per tutti gli atleti, ma diventa importantissimo soprattutto per i principianti e per chi ancora deve iniziare a correre.

Il secondo consiglio prima di iniziare questa fantastica avventura è quello di fare una visita medica per esser certi di non aver nessun impedimento alla pratica della corsa, non a caso si dice che una maratona si corre con la testa, le gambe ed il cuore.

Il terzo consiglio è rivolto a chi non ha mai corso, questo è il periodo perfetto per iniziare, è primavera, le giornate si allungano, le temperature sono piacevoli, si può iniziare facendo delle semplici camminate di 2 o 3 chilometri giornalieri durante la settimana per poi farne magari 4 o 5 il fine settimana. In questo primo periodo di 4 settimane l’obiettivo è quello di arrivare a percorrere circa 20km a settimana. Dalla quarta settimana possiamo cominciare ad inserire nella routine giornaliera dei brevi tratti di corsa, iniziando magari alternando un minuto di corsa ad uno di camminata la prima settimana ed aumentando di un minuto a settimana la parte di corsa. L’obiettivo di questo secondo mese è quello di sostituire la parte camminata con quella della corsa.

Il quarto consiglio è rivolto per l’acquisto di scarpe, abbigliamento e strumenti tecnologici, è sempre meglio rivolgersi a negozi specializzati nella corsa, dove poter fare per esempio un esame baropodometrico per poter comprare la scarpa che meglio si adatta alle proprie caratteristiche, farsi consigliare e provare dei capi di abbigliamento tecnici ed eventualmente valutare anche l’acquisto di gps da polso che oggi sono diventati degli strumenti importantissimi per valutare ed impostare i nostri allenamenti.

Il quinto consiglio che mi sento di dare è la costanza negli allenamenti, è preferibile correre pochi km al giorno con regolarità piuttosto che correre tanti km un solo giorno a settimana.

Il nostro obiettivo è correre la maratona di Roma a marzo 2025, abbiamo 10 mesi di tempo per allenarci, tutti possono farcela, questo è il momento perfetto per iniziare".