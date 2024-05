in 6mila sabato sera per la 13^ Jesolo BMW Ceccato Motors Moonlight Half Marathon &10K

Si alza ufficialmente il sipario sulla 13^ Jesolo BMW Ceccato Motors Moonlight Half Marathon &10K che sabato sera porterà a correre sulle strade di Jesolo migliaia di persone da ogni parte del mondo, nelle tre distanze: mezza maratona, 10K e Alì Family Run di 3K per famiglie. Anche quest’anno con i suoi 6mila runners, la manifestazione ‘al chiaro di luna’ si conferma essere l’evento sportivo estivo più partecipato del territorio e patrimonio della città di Jesolo per l’importante indotto promozionale ed economico che genera in apertura della stagione. Iscrizioni, quindi, chiuse nella 10K per il sold out dei posti disponibili, mentre restano gli ultimi posti nella 21K e nella Alì Family Run .

La grande kermesse al chiaro di luna vedrà partire prima la 10K alle ore 19 da Via Danimarca, seguita dalla partenza della 21k prevista per le ore 19.35, sempre dalla stessa sede. La partenza della Alì Family Run è prevista invece alle ore 17.30 da Piazza Milano.

I percorsi Moonlight Half Marathon &10K

Confermato il tradizionale percorso veloce e pianeggiante, ideale per ottenere prestazioni di ottimo livello. Il tracciato offre scenari molto suggestivi e alterna aspetti naturalistici diversi tra loro come il mare, il fiume e la pineta. La gara vedrà partire i concorrenti da via Danimarca e imboccare via Papa Luciani, due arterie stradali molto ampie che renderanno l’avvio più fluido e scorrevole e che condurranno gli atleti nell’entroterra di Jesolo. A questo punto il percorso costeggerà il Canale Cavetta, per poi attraversare le aree dei camping lungo via Corer e fare di nuovo ritorno sul Canale fino a Cortellazzo. Qui si correrà a fianco della suggestiva foce del fiume Piave con il suo porticciolo turistico, per poi rientrare a Lido di Jesolo lungo i verdi viali della rigogliosa pineta jesolana e successivamente attraverso gli scorrevoli viali Belgio e Oriente. Saranno, infine, il Lungomare, le spiagge, la melodia del mare e il bagliore della luna piena ad accompagnare gli ultimi chilometri degli atleti prima di tagliare il traguardo in Piazza Milano.

Anche il tracciato della 10K (9.830 metri per esattezza) è molto scorrevole e pianeggiante e saprà anch’esso offrire scenari molto suggestivi resi tali dalla presenza di corsi d’acqua, mare e spiagge bianche.

I due percorsi saranno completamente chiusi al traffico grazie all'impegno della Protezione Civile, della Polizia Locale, Polizia Stradale e delle oltre 200 persone che saranno a presidio delle vie interessate al passaggio degli atleti.

La festa in piazza Milano

Anche quest’anno Piazza Milano fungerà da cuore nevralgico della manifestazione ospiterà il Moonlight Village che per due giornate - venerdì 24 maggio (dalle 15 alle 20) e sabato 25 maggio (dalle 9 alle 23) accoglierà il passaggio degli atleti, pubblico e curiosi e sarà animato dalle attività delle aziende sponsor e dalla buona musica di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.

All’interno del Villaggio, un’area da visitare è sicuramente quella dedicata a Diabasi. Qui, i professionisti della scuola di massaggio oltre a sciogliere i muscoli degli atleti prima della gara con i prodotti altamente specializzati Officinalis, offriranno ‘lezioni gratuite di massaggio’ per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo percorso professionale e valutare una nuova opportunità lavorativa. L’invito è aperto a tutti e basta presentarsi al gazebo. Un altro stand da visitare sarà quello di ‘‘Doppio nodo, quaranta2.0’ che raccoglierà scarpe da running usate da destinare a persone bisognose.

Moonlight party al parco Grifone

La festa proseguirà anche subito dopo il traguardo d’arrivo al Parco Grifone, a 200 metri dalla finish line. Qui l’atleta si immergerà nel Moonlight Party, si ristorerà con un piatto di pasta Young, una lattina di birra Bavaria, per poi buttarsi nelle danze con il dj set di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.

PATRIMONIO DI JESOLO - La corsa al chiaro di Luna evento è patrimonio della città e del suo territorio, che ogni anno genera un importante indotto promozionale ed economico per il territorio in apertura della stagione, che si aggira attorno ai 2 milioni di euro, grazie agli oltre 6.000 runners e i loro accompagnatori che ogni anno danno vita a questa grande festa di running, cogliendo l’occasione sportiva per trascorrere un weekend di vacanza a Jesolo. La Jesolo Moonlight rappresenta anche una ‘cartolina’ internazionale della città Jesolo, all’estero grazie alle molte campagne digitali pianificate sulla piattaforma Meta (Facebook. Instagram) nei mercati stranieri e alle attività ‘in-fields’ sviluppate durante gli expo delle principali maratona del mondo, alle quali lo staff Venicemarathon prende parte.

Anche Confcommercio Ascom San Donà-Jesolo e Federconsorzi Arenili ogni anno accolgono a braccia aperte partecipanti e accompagnatori della manifestazione, offrendo una scontistica in oltre 50 attività commerciali di Jesolo e mettendo a disposizione degli atleti oltre 3 chilometri di docce per rinfrescarsi durante e dopo la gara