Yeman Crippa ha testato il percorso maratona olimpica Parigi 2024: E' tosta

Due giorni a Parigi per provare il percorso della maratona olimpica. Studiarlo. Analizzarlo. Per non lasciare nulla al caso e proiettarsi con ancora maggiore consapevolezza verso l’appuntamento a cinque cerchi di sabato 10 agosto, start alle otto di mattina.

Il percorso maratona Olimpiadi Parigi 2024

Yeman Crippa, insieme a coach Massimo Pegoretti e con il supporto della Federazione, è andato alla scoperta delle strade francesi che assegneranno le medaglie olimpiche tra meno di tre mesi, con partenza dall’Hotel de Ville e arrivo all’Esplanade des Invalides, attraverso i luoghi più iconici della capitale francese come il Louvre, Versailles e la torre Eiffel.

Nel complesso dei 42,195 km, il profilo altimetrico prevede un dislivello in salita di 436 metri e in discesa di 438 metri. È un tracciato molto muscolare che propone soprattutto due punti impegnativi: il primo si incontra intorno al 20° chilometro, con pendenze che oscillano tra il 3 e il 4 per cento. Il secondo, quello più duro, è proprio il tratto che i maratoneti troveranno a circa quattordici chilometri dal traguardo e che potrebbe fare la selezione decisiva. Più convenzionali, invece, i tratti in cui il percorso costeggia la Senna, anche se il pavé dei chilometri iniziali potrà farsi sentire sulle gambe nei momenti caldi.

I record di Yeman Crippa

In questa stagione Yeman Crippa (Fiamme Oro) ha stabilito il primato italiano della maratona a Siviglia con 2h06:06 il 18 febbraio. A fine aprile si è appropriato anche del record nazionale dei 10 km su strada a Herzogenaurach (27:08) completando la propria collezione di primati: 3000, 5000, 10.000, 5 km, 10 km, mezza e maratona. Il 27enne trentino è tra gli azzurri più attesi agli Europei di Roma (7-12 giugno), dove potrebbe doppiare mezza maratona+10.000 metri, specialità quest’ultima di cui è campione europeo in carica.