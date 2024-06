100 giorni al 3^ CMP Venice Lido Beach Trail, attenzione al numero chiuso

A poco meno di 100 giorni dall'evento, le iscrizioni registrano l'ottimo risultato di 500 atleti iscritti e sono già pronte anche le canotte ufficiali della manifestazione, firmate dal title & technical sponsor CMP, la cui grafica richiama l'azzurro del mare e le increspature delle onde. bBisogna far attenzione alla capienza massima dell'evento che è di 1.500 partecipanti, limite fissato per poter garantire qualità ed efficienza nei servizi, ma soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente.

La formula del CMP Venice Lido Beach Trail prevede, come sempre, due distanze da poter scegliere di 11K e 5K, che si svilupperanno lungo un percorso molto affascinante e unico nel suo genere, tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e la spettacolare diga dove si staglia il faro di San Nicolò. Una gara spettacolare ma molto impegnativa per le diversi tipologie di terreno che gli atleti incontreranno e per gli ostacoli naturali che dovranno affrontare, soprattutto nella parte di pineta.

Inoltre, la manifestazione proporrà, come sempre, anche la Alì Family Run di 2K, gratuita e dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito, che si svolgerà interamente sulla battigia.

Quartier generale dell'evento sarà anche quest'anno lo stabilimento balneare Blue Moon, dove sorgerà il CMP Venice Lido Beach Village che accoglierà il Pasta Party e tutti i servizi pre e post gara.

Tutte le informazioni su iscrizioni e promozioni gruppi sono disponibili sul sito www.venicelidobeachtrail.it.

Già diverse sono le aziende hanno confermato la loro presenza per questa terza edizione. Tra queste CMP (Title & Technical Sponsor), Venezia Spiagge (Main Partner), Alì (Official Sponsor), Banco BPM (Financial Sponsor). Official Supplier: Pro Action, San Benedetto, Bavaria, Palmisano, Tronchetto Parking, Gac, 1/6H Sport (Official Shop), Diabasi (Official Supplier - Massage Area), Porte di Mestre (Official Partner). Sono Media Partner: Radio Bellla e Monella, Radio Piter Pan, Corriere dello Sport e Tuttosport.