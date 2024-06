Paura alla Monza Resegone, autista ubriaco investe volontari e scappa

MONZA - Organizzare una gara è sempre un rischio, economico-finanziario ma anche penale, sì perché l’organizzatore, in particolare il Presidente di una società sportiva dilettantistica è penalmente responsabile per quanto può accadere durante l’evento.

Sabato notte è grave quanto accaduto alla celebre Monza-Resegone, maratona che parte dall’Arengario al centro di Monza verso la sera per far arrivare nella notte gli atleti alla Capanna degli Alpini sulla cima del Resegone, il monte tanto caro a Alessandro Manzoni. Si gareggia con squadre di tre persone, che partono una alla volta, la procedura di partenza dura dunque qualche ora in maniera molto scenografica una terna alla volta da un palco davanti a centinaia di persone.

Doppio investimento alla Monza Resegone

L'incidente è accaduto dopo la mezzanotte, all'incrocio semaforico tra la Provinciale 342 dir, che è la ex Statale 36, e la Provinciale 54 Monticello-Paderno d'Adda. L'impianto semaforico era disattivato e l'intersezione presidiata da una quindicina di volontari e solo la fortuna ha evitato che ci scappasse il morto perché un pirata della strada, completamente ubriaco, con la propria Audi A3 ha travolto una volontaria dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Trezzo sull’Adda che stava svolgendo servizio d’ordine in zona Cernusco Lombardone.

L’autista l’ha travolta e falciata mentre era nel mezzo dell’incrocio sulle strisce pedonali a bloccare le auto per consentire il transito dei podisti in gara. Dopo l’impatto, dove la volontaria ha completamente spaccato il parabrezza dell’auto ed è stata trascinata sul cofano per una ventina di metri prima di cadere sull’asfalto, ha rallentato qualche secondo per poi scappare e ripartire a tutta velocità e andare poche centinaia di metri dopo a investire un ciclista 53enne a supporto dell’evento. Anche in questo caso non si è fermato a prestare soccorso ma è ripartito.

La volontaria a quanto si apprende ha violentemente picchiato la testa e riportato diverse lesioni, ma prontamente soccorsa non ha perso conoscenza.

Ubriachezza

Solo successivamente i Carabinieri sono riusciti a bloccare il pirata della strada evitando così che ci fossero altri gravi incidenti. Si tratta di un 42enne di Torre De’ Busi, minuscolo paese delle valli bergamasche

I militari lo hanno subito sottoposto al test dell'etilometro dove è risultato con un tasso alcolico almeno quattro volte superiore al limite massimo consentito, talmente alterato che sembra non si reggesse in pieni e faticasse a rimanere sveglio.

La denuncia

L’investitore per ora è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e guida in strato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente ma non sussistono i termini per l'arresto.