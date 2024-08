10° Cagliari Urban Trail, il 7 settembre si corre nel cuore di Cagliari

Cagliari – Mancano meno di 50 giorni all’ Urban Trail , l'evento che attraversa in notturna la città di Cagliari con una corsa competitiva e con una camminata non competitiva, all’insegna dell’inclusione e delle sane abitudini.

Ed è stato il “Sì” di Giorgio Calcaterra, tornato a partecipare e vincere nel 2023, a inaugurare ufficialmente le iscrizioni all’evento che toccherà i luoghi-simbolo di Cagliari il 7 settembre 2024. Ci si può iscrivere sia sul sito ufficiale Urban Trail, sia presso Deriu Sport al Centro Commerciale I Mulini a Selargius.

Gare e percorsi

Chi vorrà partecipare alla corsa competitiva (race) di 10 km, dovrà essere regolarmente tesserato UISP, presentare un certificato medico agonistico per discipline di resistenza. La camminata non agonistica di 5 km è aperta a tutti, anche ai minorenni a partire dai 6 anni di età, accompagnati dai genitori.

L’Urban Trail Run porta i partecipanti all’interno di un percorso notturno all’interno della città di Cagliari, toccando i quattro quartieri storici: Villanova, Stampace, Marina e Castello. Il percorso si snoda su strade asfaltate, marciapiedi, giardini, scale e su brevi tratti di fuoristrada. La Race partirà da Piazza Costituzione alle 21:30. Subito dopo, sempre da piazza Costituzione, prenderà il via la camminata non competitiva.

Tra i luoghi attraversati dal percorso dell’Urban Trail di Cagliari ci sono i Giardini Pubblici, l’Orto Botanico, il Giardino sotto le Mura, il Bastione Saint Remy; i partecipanti passeranno accanto alla Chiesetta di Sant’Efisio nel quartiere di Stampace e attraverseranno un tratto di percorso che costeggia il suggestivo Anfiteatro Romano.

Ciascun partecipante avrà a disposizione due ore per terminare il percorso e le premiazioni avverranno prima di mezzanotte sulla terrazza Umberto I del Bastione Saint Remy.

Come nelle precedenti edizioni, oltre alla sana competizione agonistica, l’Urban Trail Cagliari intende mettere in luce i valori dell’inclusione e dei corretti stili di vita che si possono mettere in pratica attraverso lo sport ed una sana alimentazione.

L’Urban Trail Run è organizzato da GLESport A.S.D. sotto l’egida della UISP Comitato Territoriale Cagliari APS, con il patrocinio del Comune di Cagliari.