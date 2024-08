Top Runner Maratona di Berlino: 50mila iscritti ma niente Kipchoge e Bekele

Sarà la prima volta dal 2014 che non troverete il nome di Eliud Kipchoge o Kenenisa Bekele nella lista di partenza della BMW BERLIN-MARATHON. Tuttavia, il direttore di gara d'élite della maratona in cui sono stati battuti la maggior parte dei record mondiali (13), Mark Milde, può essere sicuro che non cambierà molto per quanto riguarda il risultato. Sebbene i record mondiali non saranno l'obiettivo del 29 settembre, la gara giubilare potrebbe benissimo offrire ancora una volta tempi straordinariamente rapidi.

Si prevede che un numero record di oltre 50.000 corridori correrà la 50a BMW BERLIN-MARATHON il 29 settembre. La gara, che ha visto la sua prima edizione nel 1974 con 244 partecipanti, non ha mai avuto più di 50.000 corridori prima.

Tra quelli nella lista di partenza maschile, almeno uno ha il potenziale per diventare la prossima superstar della maratona del Kenya: Kibiwott Kandie è un ex detentore del record mondiale di mezza maratona con un record personale di 57:32. Questo tempo suggerisce che potrebbe diventare uno dei maratoneti più veloci di tutti i tempi se riuscisse a trasformare il suo talento nella distanza classica. Il 28enne, che ha un attuale PB di 2:04:48 ed è stato ispirato dall'ex detentore del record mondiale di Berlino Paul Tergat, è uno della mezza dozzina di corridori che vantano record personali molto forti inferiori a 2:05:00.

Al ritorno alla BMW BERLIN-MARATHON ci saranno l'etiope Tadese Takele e il keniota Ronald Korir, che si sono classificati terzo e quarto l'anno scorso. Entrambi hanno corso i loro record personali di 2:03:24 e 2:04:22 qui. Il keniano Cybrian Kotut, fratello minore dell'ex campione mondiale Abbott Marathon Majors Martin Lel, correrà la sua prima BMW BERLIN-MARATHON. Kotut ha un PB di 2:04:34. Gli etiopi Hailemaryam Kiros (2:04:41) e Bazezew Asmare (2:04:57) sono gli altri due corridori con PB inferiori a 2:05. Un altro corridore che potrebbe sfidare per un posto sul podio è Samwel Mailu. Il keniano ha frantumato il record del percorso della Vienna City Marathon lo scorso anno con 2:05:08. A causa di un infortunio, la medaglia di bronzo dei Campionati mondiali di mezza maratona del 2023 non ha potuto competere questa primavera.

La gara femminile potrebbe vedere una battaglia tra la nuova arrivata etiope Tigist Ketema e la keniana Rosemary Wanjiru. Con i loro record personali sono tra le prime dieci nella classifica di tutti i tempi della maratona. Tigist Ketema ha vinto la maratona di Dubai quest'anno con un record mondiale non ufficiale di debutto di 2:16:07. È una compagna di allenamento di Tigst Assefa, che ha infranto il record mondiale alla BMW BERLIN-MARATHON un anno fa. Rosemary Wanjiru ha corso il suo debutto in maratona a Berlino due anni fa e si è classificata seconda con uno straordinario 2:18:00. Quest'anno ha migliorato a 2:16:14 quando è arrivata seconda a Tokyo.

L'ex detentrice del record mondiale sui 1.500 m Genzebe Dibaba, sorella minore della leggenda della corsa etiope Tirunesh Dibaba, spera di ottenere un tempo veloce sul percorso pianeggiante di Berlino. Ha corso un debutto di 2:18:05 ad Amsterdam due anni fa, ma non è ancora riuscita a migliorare questo tempo. Genzebe Dibaba è stata la sportiva dell'anno del Laureus World 2014. La connazionale etiope Yebrgual Melese è la quarta donna nella lista di partenza, con un primato personale inferiore a 2:20 con un tempo di 2:19:36.

Elite Runners per la 50^ BMW BERLIN-MARATHON:

MEN

Tadese Takele ETH 2:03:24

Ronald Korir KEN 2:04:22

Cybrian Kotut KEN 2:04:34

Hailemaryam Kiros ETH 2:04:41

Kibiwott Kandie KEN 2:04:48

Bazezew Asmare ETH 2:04:57

Samwel Mailu KEN 2:05:08

Milkesa Mengesha ETH 2:05:29

Haymanot Alew ETH 2:05:30

Philimon Kipchumba KEN 2:05:35

Stephen Kiprop KEN 2:07:04

WOMEN

Tigist Ketema ETH 2:16:07

Rosemary Wanjiru KEN 2:16:14

Genzebe Dibaba ETH 2:18:05

Yebrugal Melese ETH 2:19:36

Mestawot Fikir ETH 2:20:45

Azmera Gebru ETH 2:20:48

Sisay Gola ETH 2:20:50

Ababel Yeshaneh ETH 2:20:51

Mizuki Matsuda JPN 2:20:52

Fikrte Wereta ETH 2:21:32