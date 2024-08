Tutto nuovo il look della t-shirt di Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio

Gli eventi

Il primo appuntamento è per domenica 29 settembre quando, in anticipo rispetto al classico calendario, si svolgerà la Happy Family Run 5 km in concomitanza con i festeggiamenti del partner di gara Cassa Centrale Banca in occasione dell’anniversario della fondazione.

Sabato 5 ottobre, divertimento delle famiglie con il Giro al Sas Kids e il grande spettacolo del 77° Giro al Sas dove il compito di animare il centro del capoluogo trentino sarà affidato a grandi stelle internazionali, tra i quali lo scorso anno ha figurato anche l’azzurro neoprimatista italiano di maratona e medaglia d’oro ai Campionati Europei di Roma 2024 nella mezza maratona Yemaneberhan Crippa (GS Fiamme Oro Padova). Domenica 6 ottobre partenza di massa per gli atleti della Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio, quest’ultima anche in versione non competitiva e quindi adatta a tutti, senza necessità di certificato medico agonistico e tesseramento Fidal.

Le T-shirt

Grandi novità in casa Asd Città di Trento che, viste le quote rosa in aumento, edizione dopo edizione, ha scelto di realizzare la T-shirt tecnica commemorativa dell’evento sia in versione femminile che maschile. Accanto a questa, la distinzione per colore rispetto all’evento a cui si partecipa. Sarà quindi in tonalità celeste e blu, rispettivamente per le atlete donne e gli atleti uomini della Trento Half Marathon, e rossa per i partecipanti della 10k della Città del Concilio. Ben riconoscibili anche i pacer che indosseranno una T-shirt nominale e di colore viola, con le maniche gialle. Le sorprese non sono finite, nuovo anche il look con il logo dell’evento posizionato sulla manica sinistra mentre sul petto è stampato quello di Diadora, autorevole azienda italiana specializzata in abbigliamento e calzature sportive che ha rinnovato la vicinanza alla manifestazione. Grazie all’alta qualità tecnica, la T-shirt sarà una eccellente compagna da indossare, allenamento dopo allenamento, per rivivere sulla pelle le emozioni della partecipazione alla gara.

“Lavoriamo per la realizzazione di un evento sempre di più inclusivo” – ha esordito il Presidente di Asd Città di Trento Gianni Valler – “Per questa edizione abbiamo indirizzato la nostra attenzione verso le donne perché negli anni ci hanno premiati partecipando sempre più numerose. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con il nostro storico partner Diadora Italia, negli anni al fianco nostro e degli atleti che hanno potuto toccare con mano la qualità dei prodotti di questo brand”, - ha concluso.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 3 ottobre 2024. Prossimo cambio quota il 30 agosto 2024. Fino al 31 agosto è attiva la promo combinata Trento Half Marathon + Napoli City Half Marathon al costo di 70 euro. Non sarà possibile iscriversi nei giorni gara. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Quote speciali per società.