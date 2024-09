La salute al centro, con Trento Running Festival e il progetto “Corri con noi” per la salvaguardia dei pazienti

TRENTO – Un mese al Trento Running Festival organizzato da Asd Città di Trento per sabato 5 e domenica 6 ottobre, quando andranno in scena Trento Half Marathon , sulla distanza certificata e silver label Fidal di 21,097 km, e 10k della Città del Concilio .

Solidarietà

Sempre più spesso sport fa rima con salute, un binomio non solo per chi lo pratica ma anche per le opportunità di sostenere cause nobili. ASD Città di Trento ha stretto una collaborazione con l’Università di Trento per contribuire allo sviluppo del Clinical Trial Center trentino del Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMed) dell’Ateneo. Il Centro servirà per migliorare la conoscenza delle malattie umane, sviluppare nuovi metodi per la diagnosi e nuove terapie per garantire la miglior cura per i pazienti affetti da disordini autoimmuni sistemici, infettivi, oncologici e condizioni cliniche complesse. Tutti gli atleti che partecipano a Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio (competitiva e non) possono partecipare al progetto “Corri con noi!”, all’atto dell’iscrizione è infatti possibile donare 5 € che danno diritto ad una t-shirt tecnica commemorativa dell’iniziativa. E’ possibile sostenere il progetto anche devolvendo il proprio 5xmille nel 2024 o donando direttamente sul sito.

Riepilogo manifestazioni

Manca ormai poco alla Happy Family Run 5 km di domenica 29 settembre. Sabato 5 ottobre, al via il Giro al Sas Kids ed il 77° Giro al Sas con i grandi campioni che si sfideranno lungo le strade di Trento. Domenica 6 ottobre l’attenzione è sugli amatori che daranno vita a Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio, quest’ultima anche in versione non competitiva e quindi adatta a tutti, senza necessità di certificato medico agonistico e tesseramento Fidal.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 3 ottobre 2024. Fino al 27 settembre è attiva la promo combinata Trento Half Marathon + Napoli City Half Marathon al costo di 75 euro. Non sarà possibile iscriversi nei giorni gara. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Quote speciali per società.