Lo spettacolo di Monza21 e F1RE al via questo sabato e domenica

Un appuntamento ideale per lanciarsi con entusiasmo e ottime sensazioni verso l’inizio della stagione. Ritorna domenica 15 settembre, con la partenza fissata alle 9:00 per le gare competitive a cui seguirà in coda il via agli eventi non competitivi, la Monza21, una manifestazione di corsa a 360° che permetterà ai partecipanti di immergersi nello straordinario Parco della Reggia di Monza, voluto da Napoleone Bonaparte nel 1805, e di respirare la storia dell’automobilismo mondiale e dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Saranno cinque le gare proposte: 10 km, 21,0975 km e 30 km competitive e le due prove non competitive, 5 km e 10 km. Le iscrizioni online si sono chiuse mercoledì notte e nel weekend, sabato e domenica mattina, in loco si potranno acquistare unicamente i pettorali per le gare non competitive fino a esaurimento (vedi programma sotto).

I top runner

Anche quest’anno la Monza21 accoglierà sulla linea di partenza alcuni tra gli sportivi capaci di scrivere importanti pagine dell’atletica italiana degli ultimi anni. Oltre ai nomi più attesi, sicuramente domenica qualche gradita sorpresa sconvolgerà i pronostici o raccoglierà il primo importante risultato di una lunga serie. Ad oggi è certo che nella 30 km vedremo al via i vincitori delle ultime due edizioni che promettono battaglia: Riccardo Mugnosso (Atletica Vis Nova Giussano) e Andrea Soffientini (Asd Dinamo Running). Il primo, già maglia azzurra under 23 agli Europei di corsa campestre, vanta due interessanti primati personali in mezza maratona (1h03’20”) e sui 42,195 km (2h15’52” corso nel 2023) e nel 2023 dominò la scena a Monza. Dal canto suo Soffientini, vincitore nel 2022 sulla 30 km, si è sempre trovato a suo agio sul tracciato disegnato all’interno del Parco della Reggia e tenterà di ribaltare il pronostico.

Restando in campo maschile nella mezza maratona tutte le attenzioni saranno per il 24enne brianzolo Luca Alfieri, portacolori dell’Atletica Casone Noceto e capace in questo 2024 di riscrivere le proprie migliori prestazioni cronometriche sui 10.000 m in pista e sulla mezza maratona, correndo rispettivamente in 28:32.42 e in 1h03’47”. Sui 10 km l’uomo da battere potrebbe essere un altro tesserato dell’Atletica Casone Noceto, quel Ahmed El Mazoury che nella sua carriera ha indossato in ben 10 occasioni la maglia della nazionale italiana assoluta tra pista, strada e cross. In campo femminile il profilo più altisonante è quello di Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano), spesso grande protagonista negli eventi targati FollowYourPassion, che si cimenterà nella 21 km, distanza su cui vanta un record di 1h15’22”.

Uscendo dai contorni dell’agonismo ma entrando in quelli del mondo televisivo domenica sarà alla partenza anche la celebre coppia composta da Juliana Moreira, showgirl e conduttrice televisiva di vari programmi soprattutto su Canale 5, ed Edoardo Stoppa, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di inviato di Striscia La Notizia.

F1RE - 12H Circuit Cycling Marathon

È in arrivo una delle 12H più elettrizzanti d’Europa che si disputerà nel Tempio della Velocità. Infatti dalle 19:30 di sabato 14 settembre alle 7:30 di domenica 15 settembre, l’Autodromo Nazionale di Monza si trasformerà, per una notte, nella casa dell’energia sprigionata sui pedali di una bicicletta. Soltanto la luce dei fari del circuito accompagnerà i protagonisti della F1RE fino alle prime ore del mattino e al termine di uno sforzo che, per essere portato al traguardo nel miglior modo possibile, pretenderà prestanza fisica ma anche un’impeccabile gestione mentale della fatica.

Sul leggendario circuito lungo 5.793 metri di Monza, che ha raccontato le imprese dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo mondiale - tra cui l’incredibile successo dello scorso 1 settembre firmato dalla Ferrari di Charles Leclerc - si sfideranno corridori che gareggeranno individualmente oppure in team da 2,4 o 8 atleti. Salirà sul gradino più alto del podio il team e il singolo partecipante che effettuerà il maggior numero di giri nell’arco delle 12H.

Per leggere i dettagli della manifestazione: https://followyourpassion.it/monza12h-cycling-marathon/.

Il programma Monza21

Sabato 14 settembre:

Dalle 14:00 alle 18:00:

ritiro pettorali e pacchi gara presso la segreteria (situata all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza (ex pista di go kart) con l’ingresso dalla porta di Vedano) per tutte le distanze e le gare;

iscrizioni per le due gare non competitive, la 5 km e la 10 km, presso la Segreteria

Domenica 15 settembre:

Dalle 07:00 alle 8:30:

ritiro pettorali e pacchi gara presso la segreteria (situata all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza (ex pista di go kart) con l’ingresso dalla porta di Vedano)

Ore 9:00: PARTENZA GARE COMPETITIVE e in coda

PARTENZA DELLE DISTANZE NON COMPETITIVE

A seguire: termine gara e ristoro finale

Ore 10.30: PREMIAZIONI 10 km presso l’Expo Village

Ore 12:30 (orario indicativo): PREMIAZIONI 21 km e 30 km presso l’Expo Village

Chiusura manifestazione al termine delle premiazioni

Il programma F1RE 12H Circuit Cycling Marathon

Sabato 14 settembre:

14:00: apertura segreteria – ritiro chip e pacco gara

17:30: apertura deposito bici per controllo tecnico delle biciclette

18:30: chiusura segreteria

18:30: briefing tecnico

19:10: partenza giro di riscaldamento

19:30: passaggio su start line e partenza lanciata

21:00: apertura area ristoro

Domenica 15 settembre:

7:00: chiusura area ristoro

7:30: termine gara e premiazioni

Il 2024 di MG Sport

Anche nel 2024 MG Sport con il brand FollowYourPassion si conferma organizzatore leader nel mondo dell’endurance, con gare di corsa, ciclismo su strada e mountain biking, nuoto in acque libere e triathlon. Ben 17 gli eventi in calendario.

Il calendario

3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

4 febbraio – Bergamo21

20 aprile – MilanoTRI – Idroscalo

20 aprile – Milano10K

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

5 maggio – Olbia21

18 maggio – The Loop Roma

7 luglio – LovereTRI

27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

14 settembre – F1re-12H Circuit Cycling Marathon

15 settembre – Monza21

5-6 ottobre – PeschieraTRI

20 ottobre – The Loop Milano

24 novembre – Milano21

MontBlanc Granfondo – coming soon