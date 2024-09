La medaglia di Eurospin Verona Run Marathon, un capolavoro d’arte ed emozioni per il 17 novembre

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D. con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, è inserito nel calendario internazionale di World Athletics e di Aims. Dopo l’assegnazione delle medaglie di campione italiano di maratona dell’ultima edizione, quest’anno i riflettori della sfida sono accesi sul 1° Campionato Italiano di mezza maratona Psicologi dello Sport (FIPsiS).

La medaglia

Nella storia degli eventi targati Gaac Veronamarathon ASD, la medaglia ha sempre rivestito grande importanza. Gli organizzatori affidano alla medaglia finisher il ruolo del testimone, in grado di rievocare le emozioni che ciascun atleta ha vissuto durante la gara ma anche concretamente riportare la memoria ad un weekend nella splendida città scaligera. Per questa edizione, con uno stile elegante e semplice, la medaglia raffigura i monumenti di maggiore rilievo di Verona: Torre dei Lamberti, Porta Borsari, Santa Anastasia, Arena, Ponte Pietra, Basilica di San Zeno, Castelvecchio ed uno spaccato delle Arche Scaligere, tenuti insieme da un anello di congiunzione attraversato da un elemento centrale: di colore verde per la Family Run, giallo per la mezza maratona e blu per la maratona, che identifica l’evento con denominazione e data.

Sul retro della medaglia, una frase da brividi: "Il mio coraggio, la mia forza, il mio sacrificio, la mia vittoria", un vero capolavoro d’arte per emozioni a fior di pelle.

La T-shirt

Svelata anche la t-shirt di Eurospin Verona Run Marathon 42k e 21k, un capo tecnico che sul petto raffigura la città di Verona compresa nell’ansa dell’Adige e sul retro una coppia di runner che la conquistano sotto l’incoraggiamento del motto “Run, don’t give up”.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Fino al 15 settembre è attiva la tariffa Double The Fun per correre a Verona: € 85,00 Eurospin Verona Run Marathon 42K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K; € 60,00 Eurospin Verona Run Marathon 21K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K? Fino al 31 ottobre è attiva la promo “Novembre da Sogno” per l’iscrizione combinata a € 50,00 a Mezza Maratona di Ravenna del 10 novembre 2024 e Eurospin Verona Run Marathon 21K del 17 novembre 2024.??