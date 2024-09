A Trieste la 2^ International Road Race Running Match u.23 10k va in scena il 20 ottobre

Lo scorso anno, la prima edizione ha festeggiato il tricolore italiano con un oro al maschile ed un argento per la squadra femminile, che ha ceduto solo alle rivali francesi. Nell’anno olimpico, con i Campionati Europei di Atletica che si sono svolti a Roma, ed ai quali Promorun ha reso parte attiva partecipando con uno stand per invitare le nazionali U23 a partecipare al proprio evento, sono già dieci le bandiere che sventolano sulla linea di partenza con un parterre completo di quattro uomini e quattro donne per ciascuna nazione: Danimarca, Francia, Inghilterra, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia e Svizzera e, ovviamente, Italia. Numeri alla mano, con 80 atleti al via già confermati e almeno 20 funzionari accompagnatori, la manifestazione, l’unica che coinvolga nazionali estere U23 su suolo italiano, si preannuncia come un successo e conferma la forte vocazione di Trieste come crocevia culturale e città capace di promuovere la cultura sportiva ai massimi livelli.

In apertura il saluto di Alice Cavinato Funzionario storico dell’arte del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare dal quale la gara ha il via. A seguire i diversi interventi, tra questi quello di Fabio Scoccimarro, Assessore Regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che ha evidenziato come sia “Positivo che l'evento sia cresciuto e che sarà presente anche la nazionale israeliana, una conferma che lo sport da sempre unisce”.

Per il Comune di Trieste è intervenuto Stefano Avian Assessore Politiche Risorse Umane che ha commentato che “Trieste è una delle città d’Italia dove si fa più sport e questo ne è un grande esempio”.

IL PALINSESTO – Due giorni di eventi, primo appuntamento sabato 19 ottobre alle 16.30 con la cerimonia di inaugurazione con il saluto a tutti gli atleti da parte delle autorità nella splendida Piazza Unità. Domenica 20 ottobre al via dal Castello di Miramare la gara al termine della quale gli atleti torneranno in Piazza Unità per la cerimonia di premiazione. La classifica sarà stilata assegnando un numero di punti pari al numero totale di atleti, la classifica a squadre sarà definita sommando i punteggi dei primi tre atleti giunti al traguardo per ciascuna rappresentativa. Inoltre, saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne con classifica individuale e le prime tre nazioni.

“Ringraziamo l’Ente Promoturismo e il Ministero dello Sport per il supporto attivo grazie al quale presenteremo la nostra città in grande spolvero ad una nutrita platea estera. Siamo felicissimi di avere l’opportunità di svolgere la nostra manifestazione con il coinvolgimento di Porto Vivo, un vero fiore all’occhiello per la città e che abbiamo avuto occasione di vivere appieno già con l’ultima edizione della Corri Trieste di domenica 19 maggio” – ha commentato Silvia Gianardi, Presidente di ASD Promorun.

Così Ernesto Mari delegato Coni Trieste: “Trieste vive da sempre di sport, per i praticanti molto attivi ma anche con grandi eventi di assoluto livello tecnico. La Fidal è senz’altro una delle federazioni più attive sul territorio, ringrazio dunque tutti coloro che si stanno prodigando per questa gara internazionale, ma anche tutti i volontari, motore fondamentale di questi eventi”.

Giacomo Biviano Presidente Comitato Provinciale Trieste Fidal: “Per l’atletica leggera con i Campionati Europei di Roma e le Olimpiadi è stato un anno importante, con questa gara dal tasso tecnico sempre più alto e di assoluto livello internazionale, si aggiunge un tassello in più per completare questo magnifico anno”.

Michele Gamba Direttore tecnico di gara: “Da oggi parte l’International Road Race u.23, quest’anno abbiamo fatto un grande lavoro, sono già 10 le nazionali europee che hanno aderito. E' una grande esperienza per i ragazzi, in ambito culturale, personale e, soprattutto, sportivo, sarà infatti un ottimo test ad un mese e mezzo dai Campionati Europei di cross”.

#100UniTs CORSA DEI CASTELLI – Domenica 20 ottobre al via anche la #100UniTS Corsa dei Castelli, manifestazione podistica di 10 km su strada omologata FIDAL, Non Competitiva Ten e Family Run 8 km, che racconta un nuovo importantissimo sodalizio con l’Università degli Studi di Trieste, quest’anno pronta a celebrare un secolo di ricerca, eccellenza, creatività e ingegno umano a cui si aggiunge un evento sportivo. Le iscrizioni a queste manifestazioni sono aperte sul sito,