Torino City Marathon del 1° dicembre, dove sarà la nuova partenza e le novità

TORINO – Mai fermarsi. Perché soltanto macinando pensieri e novità si ha la garanzia, ogni anno, di poter dare al runner il meglio. Questo è il “motore” che muove gli organizzatori della Torino City Marathon, Torino City Half Marathon e Torino City Run, che si correranno domenica 1 dicembre 2024. E che, ancora una volta, abbiano imboccato la strada giusta lo provano i più di 3.000 runner che si sono già garantiti un pettorale.



LE DISTANZE

Come ormai tradizione, sono tre le gare in programma per domenica 1 dicembre 2024: la Torino City Marathon (42,195 km), la Torino City Half Marathon (21,097 km) e la Torino City Run (5 km circa). Tre distanze capaci di far correre tutti, dal maratoneta esperto alla famiglia.

I partecipanti alle gare lunghe potranno sfidarsi su un percorso velocissimo, caratteristica che ha da sempre contraddistinto la competizione torinese e che ha portato molti maratoneti a migliorare il proprio personal best; chi sceglierà la più corta potrà godersi una mattinata di movimento e svago ammirando, in assoluta tranquillità, il centro storico di Torino e partecipando a un evento a sostegno della cura e della ricerca sul cancro che si svolgono all’Istituto di Candiolo – IRCCS.



LE NOVITÀ

Team Marathon S.S.D., con il prezioso supporto della Citta di Torino e Regione Piemonte, ha lavorato per confezionare un’edizione ancora più appassionante delle precedenti. Le novità più importanti riguardano la data, la partenza, il village e l’arrivo della Torino City Half Marathon.



La data – Da novembre a dicembre. Per l’esattezza, domenica 1 dicembre. Uno slittamento voluto dagli organizzatori. Dicembre significa Natale, quindi una città illuminata e vestita a festa, grazie a migliaia di luci e alberi natalizi. Più che in ogni altro periodo dell’anno Torino sarà “bella da togliere il fiato”. Fino al 14 gennaio le vie del capoluogo piemontese, inoltre, saranno rese ancora più magiche dalla 27^ edizione di “Luci d’artista”, la manifestazione che trasforma la città in un museo di arte contemporanea a cielo aperto con istallazioni luminose firmate da grandi artisti italiani e internazionali.

Sotto il profilo tecnico, sottolineato anche da molti maratoneti, avere delle settimane in più per prepararsi è un vantaggio da non sottovalutare.



La partenza – La maratona lascerà via Pietro Micca, “start” delle scorse edizioni. Partirà, infatti, dal sontuoso “salotto” della città, piazza San Carlo.



Il Marathon Village – Cambia la sede del Marathon Village, che quest’anno sarà ospitato da Green Pea, la “casa” del vivere sostenibile. 15.000 metriquadrati, quattro piani e un rooftop, costruiti nel rispetto dell’ambiente, dove chiunque può trovare ciò che più si adatta a sé: dagli abiti alla cura personale, dall’abitare al lavorare, dal mangiare al tempo libero.



Il village troverà spazio al secondo piano, nuovo punto di ritrovo in città per gli eventi e per la socializzazione.

«Abbiamo sempre cercato e scelto location che potessero aggiungere qualcosa in più, di importante, alla manifestazione. Dopo averlo proposto per due anni nello storico Palazzo Carignano abbiamo deciso di spostarci presso Green Pea. Una location particolare e ricca di significato, in cui potremo organizzare anche momenti di incontro con tecnici e allenatori e tanti altri eventi, ancora in via di definizione. Lì, l’importanza del benessere quotidiano si unirà alla passione per la corsa creando un’esperienza indimenticabile. Green Pea è anche un ulteriore nostro passo verso la sostenibilità, uno degli obiettivi che ci siamo prefissati già da tempo. Non sarà l’unico passo, comunque, stiamo lavorando per rendere la gara sempre più ecosostenibile. Ci faremo promotori, grazie anche alla collaborazione con alcuni partner, di iniziative green», le parole di Luca Vergnano del comitato organizzatore. Green Pea è in via Ermanno Fenoglietti 20 a Torino (quartiere Lingotto).



L’arrivo della Torino City Half Marathon – Il traguardo della mezza maratona torna in piazza Castello, dove si concluderanno anche maratona e stracittadina. Una novità rispetto alle precedenti edizioni. Un impegno che Team Marathon S.S.D. ha preso e mantenuto con i maratoneti: riportare nel cuore della città l’arrivo anche della Torino City Half Marathon. Un risultato ottenuto grazie al lavoro e all’impegno di mesi e alla collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di Torino.



LE ISCRIZIONI

Ci sarà tempo fino all’1 novembre per iscriversi alla Torino City Marathon e alla Torino City Half Marathon a una quota promozionale: 65,00 euro per la 42 km e 25,00 euro per la 21 km.



TORINO CITY RUN E SANTANDER PER LA RICERCA

Anche quest’anno Santander ha scelto di correre con la Torino City Run a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Per ogni iscritto alla stracittadina, Santander donerà 5 euro alla onlus, supportando in questo modo le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.



«Siamo lieti di confermare il nostro sostegno alle attività di ricerca oncologica della Fondazione perché crediamo che sia uno dei modi più concreti di donare speranza verso il futuro – sostiene Albero Merchiori Amministratore Delegato e Direttore Generale di Santander Consumer Bank –. Coinvolgeremo i nostri colleghi della sede di Torino in una domenica di festa e di condivisione di valori.»



«Anche quest’anno si rinnova il rapporto storico tra Candiolo e la Torino City Marathon. Un ringraziamento speciale va dunque al mondo del podismo, e dello sport in generale, per il continuo supporto che ci danno e che contribuisce allo sviluppo tecnologico, professionale e strutturale dell’Istituto di Candiolo-IRCCS. Con il piano di sviluppo “Cantiere Candiolo” stiamo realizzando nuovi spazi per curare sempre più persone e farlo sempre meglio. In particolare, abbiamo realizzato Oncolab, 3.000 metri quadrati di nuovi laboratori da mettere a disposizione dei nostri ricercatori, ed è in fase di progettazione la nuova Biobanca. Vogliamo mettere sempre a disposizione dei nostri pazienti le migliori risorse, umane e tecnologiche» dichiara Gianmarco Sala, Direttore Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.



La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro sta inoltre aggiornando costantemente il parco tecnologico dell’Istituto, tra i vari interventi è entrata da poco in funzione una nuova tomotherapy di ultima generazione, e Candiolo è uno dei pochissimi centri in Europa a essere dotati del nuovo robot “Da Vinci Single Port”.



Le iscrizioni alla Torino City Run sono state aperte ufficialmente in questi giorni. Un’occasione di fare attività sportiva e stare insieme e non lasciarsi scappare, l’opportunità di contribuire a fare del bene.