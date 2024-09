XTERRA World Championship, Molveno capitale del triathlon off-road

L’XTERRA World Championship, in programma da oggi al 29 settembre a Molveno, non è solo una competizione internazionale di triathlon off-road tra le più conosciute e attese, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione turistica per il Trentino. Numeri record per l’edizione di quest’anno: le rive del Lago di Molveno, circondate dalle maestose Dolomiti di Brenta, fanno da cornice a un evento con oltre 1100 atleti partecipanti da 52 Paesi diversi, per un totale di circa 3000 ospiti, e il pubblico delle grandi occasioni, pronto a vivere tutta l’adrenalina di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Con 85 eventi e 528 gare in 25 Paesi dei 5 continenti, 37.468 partecipanti e quasi 90mila spettatori (dati 2023), XTERRA si afferma come uno dei circuiti internazionali di sport outdoor più amati e seguiti nel suo genere. Giunto alla sua terza edizione a Molveno, l’XTERRA World Championship è a tutti gli effetti un evento internazionale capace di coniugare sport, natura e turismo outdoor e di diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica trentina. Circa 5 milioni e mezzo di euro è il ritorno economico sul territorio stimato per l’XTERRA World Championship 2024 e, grazie all’incredibile successo ottenuto in questi anni, è già stato confermato anche per il 2025. Le strutture ricettive tutte sold out a Molveno in un periodo solitamente di bassa stagione, offrendo un beneficio diretto all’economia del territorio. L'evento attira anche migliaia di spettatori da ogni parte del mondo: nel 2023, oltre 89.920 persone hanno seguito le gare XTERRA. Secondo Maurizio Rossini, Amministratore delegato di Trentino Marketing, «un evento di caratura internazionale partecipato da atleti di tutto il mondo che esalta un territorio ricco di opportunità outdoor e bellezza. Grazie a XTERRA il Trentino consolida in ambito internazionale la sua offerta turistica e sportiva».

IL PROGRAMMA - Le gare, distribuite su quattro giorni, spaziano dalle competizioni per gli atleti elite come lo Short Track, al mondiale vero e proprio che vede protagonisti anche gli Age Group, alle competizioni per le categorie giovanili, creando un’occasione per far vivere il territorio a un pubblico variegato. Durante la settimana delle gare, l’XTERRA Village sulle rive del Lago di Molveno offrirà momenti di intrattenimento, sessioni di yoga e clinic tecnici per atleti e appassionati, rendendo l’esperienza coinvolgente anche per chi non partecipa alle competizioni. Nel 2023, l’attività online dell’XTERRA World Championship ha generato 2,1 milioni di impression sui social media e una portata di oltre 1,4 milioni di persone. La trasmissione in diretta ha attirato oltre 352.000 visualizzazioni, mettendo in luce la bellezza naturale di Molveno e delle Dolomiti di Brenta?. «Eventi come questo mostrano il successo della strategia comunicativa e turistica del Trentino e dell’ambito Dolomiti Paganella. L’organizzazione ci regala ogni anno un evento riuscito, dimostrando che abbiamo raggiunto l’obiettivo di allungare la stagione con numeri nuovi e di far conoscere il territorio a livello internazionale – sottolinea Roberto Failoni, assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento.

SPORT SOSTENIBILE - Uno degli aspetti centrali del World Championship è il suo impegno verso la sostenibilità. La scelta di Molveno come sede non è casuale: la facilità di accesso e il rispetto per l’ambiente sono elementi chiave della filosofia XTERRA, che mira a ridurre al minimo l’impatto ambientale delle competizioni. L’obiettivo è non solo promuovere il territorio, ma farlo in modo responsabile, valorizzando le sue risorse naturali senza comprometterle. Il Trentino ha colto l’occasione di ospitare un evento internazionale come il XTERRA World Championship, grazie anche all’efficienza dei propri servizi, ma questa manifestazione ha addirittura contribuito a un ulteriore sviluppo delle infrastrutture locali. Il XTERRA World Championship 2024 non è solo un evento sportivo di altissimo livello, ma un’occasione unica per Molveno e il Trentino di consolidare la propria posizione come meta turistica di riferimento per gli amanti della natura e dello sport.