Domenica è il giorno della Salomon Running Milano con oltre 2500 iscritti

MILANO – Il conto alla rovescia sta per terminare. Questa domenica 29 settembre Milano diventerà per un giorno il centro nevralgico del trail urbano in Italia proponendo la Salomon Running Milano storico e amato evento. La manifestazione, curata da A&C Consulting , da 14 anni è capace di regalare ai partecipanti un’esperienza unica per vivere la città meneghina in maniera inconsueta, abbracciando tutte le caratteristiche del trail runnning, come i continui cambi di terreno e i dislivelli mutevoli.

Il divertimento e lo spettacolo sono assicurati in un’edizione capace di portare alla partenza oltre 2500 partecipanti, iscritti nelle tre distanze proposte: la 21 km competitiva, la 15 km e la 10 km non competitive.

Le curiosità sugli iscritti

Saranno oltre 2500 i runners o amanti delle attività all’aria aperta a presentarsi domenica al quartiere di CityLife. Start da Viale Cassiodoro, percorso che porterà gli atleti alla scoperta del Parco CityLife, del Centro Congressi Mi.Co., Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano, sul Ponte Iper, la salita sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, il passaggio sulla pista d’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella e un giro sulla mitica pista in legno del Velodromo Vigorelli.

La Salomon Running Milano accoglierà circa 2500 partecipanti (700 donne e 1800 uomini) provenienti da ben 44 nazioni (tra cui Stati Uniti e Cina con la Gran Bretagna a fare la voce grossa con una trentina di atleti) e da tutte le regioni italiane (alle spalle della Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto sono saliti sul podio delle regioni con più presenze). Questi numeri sono l’ennesima dimostrazione di come la manifestazione sia diventata trasversale e abbia oltrepassato decisamente i “confini” di Milano e provincia.

Tra le altre statistiche più curiose bisogna sicuramente fare un plauso a Gino (83 anni) e Patrizia (70 anni), i meno giovani al via, mentre Alberto Angelo (15 anni) e Laura (16 anni) saranno i più giovani a cimentarsi con la fatica di quest’affascinante trail.

C’è chi, infine, ha deciso di festeggiare il compleanno con le scarpette ai piedi praticando la propria grande passione alla Salomon Running Milano, magari assieme ai compagni di allenamento di una vita. Parliamo del quartetto composto da Annarita 49 anni (pettorale 1173), Giuseppe 54 anni (pettorale 250), Danilo 59 anni (pettorale 1418) ed Enrico 42 anni (pettorale 1421).

Il Villaggio

Le partenze e i top runner

Una domenica da vivere tutta d’un fiato sia per i runners sia per il pubblico che certamente applaudirà numeroso i passaggi dei protagonisti: alle 8:30 sarà dato lo start alla gara regina, la 21 km competitiva, alle 9:00 sarà la volta dei protagonisti della 10 km non competitiva mentre alle 9:30 scatterà la 15 km non competitiva. Tutte e tre le gare partiranno e si concluderanno in Viale Cassiodoro dopo aver percorso gli ultimi saliscendi all’interno di CityLife.

Spesso la Salomon Running Milano ha regalato sorprese, proponendo nomi nuovi del panorama italiano del trail running, in grado nelle annate successive di confermare le doti mostrate a Milano. Quest’anno in campo maschile la lista dei possibili favoriti è capitanata dal vincitore del 2023 Manuel Molteni, desideroso di concedere il bis. Il comasco dovrà guardarsi le spalle soprattutto dal capofila del Team Salomon presente domenica, ovvero Alessandro Riva. Classe 1999, originario di Galbiate (LC) e residente a Torino per lavoro, l'ingegnere Riva è attualmente 7° nella classifica Golden Trail National Series 2024, mentre nel circuito UTMB è stato capace, lo scorso 15 settembre, di cogliere una preziosa 5? piazza alla Wildstrubel (26 km) di Leukerbard (Svizzera). In casa Salomon sarà da tenere d’occhio anche Christian Modena, attualmente al 9° posto nella classifica 2024 della Golden Trail National Series, che si trova però più a suo agio su gare di almeno 50 km e con dislivelli maggiori. Al femminile le attenzioni saranno principalmente per Caterina Stenta, triestina targata Salomon e reduce da una trasferta nordamericana testa a testa con le atlete d'élite della GTWS. La Stenta, stella internazionale del Sup dove ha collezionato una miriade di titoli europei e mondiali, dal 2020 ha iniziato a cimentarsi nel trail running riuscendo a conquistare subito buoni risultati. Nella classifica mondiale della Golden Trail World Series è attualmente 19esima, prima italiana in classifica. Sarà presente anche la Team Manager del Salomon Team Stefi Jimenez.

Chiusura iscrizioni 21 km competitiva e iscrizioni

Le iscrizioni alla 21km competitiva si chiudono giovedì 26 settembre, alle 24:00 e si possono effettuare unicamente online.

Pochissimo (meno di 30 per ciascuna distanza) i pettorali ancora a disposizione sabato 28 e domenica 29 settembre al Villaggio in Piazza Tre Torri Alta con le modalità descritte nel programma che trovate di seguito.

PROGRAMMA ORARIO

Sabato 28 settembre:

dalle 10:00 alle 19:00 al Villaggio in Piazza Tre Torri Alta APERTE LE ISCRIZIONI per tutte e tre le distanze (21 km competitiva, 15 km e 10 km non competitive) e RITIRO KIT GARA

Domenica 29 settembre:

dalle 7:00 al Villaggio in Piazza Tre Torri Alta sarà possibile RITIRARE IL KIT GARA con dei turni orari scaglionati (orari inseriti nel documento info gara disponibile sul sito sportitude) : dalle 7:00 alle 8:00 la 21 km competitiva, dalle 7:45 alle 8:30 la 10 km non competitiva, dalle 8:30 alle 9:15 la 15 km non competitiva.

sarà possibile RITIRARE IL KIT GARA con dei turni orari scaglionati : dalle 7:00 alle 8:00 la 21 km competitiva, dalle 7:45 alle 8:30 la 10 km non competitiva, dalle 8:30 alle 9:15 la 15 km non competitiva. dalle 7:00 in Piazza Burri apriranno i servizi dedicati alla gara: spogliatori, deposito borse, area ristoro post gara.

apriranno i servizi dedicati alla gara: spogliatori, deposito borse, area ristoro post gara. 8:30 PARTENZA 21 KM

9:00 PARTENZA 10 KM

9:30 PARTENZA 15 KM

ATTORNO ALLE 11:00 PREMIAZIONI IN PIAZZA TRE TORRI ALTA

Per maggiori informazioni sulla manifestazione si invita a visitare il sito dedicato: https://www.sportitude.it/eventi/salomon-running-milano/