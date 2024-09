Menghesha e Ketema, l'Etiopia trionfa alla 50^ Berlin Marathon. Che tempi

BERLINO – 50esima edizione della maratona di Berlino nel segno dell’Etiopia. A trionfare in questa storica edizione sono appunto gli etiopi Milkesa Mengesha e Tigist Ketema che hanno segnato due grandi tempo di assoluto altissimo livello anche se non il primato mondiale come spesso accaduto sulle strade della città tedesca.

Passaggi al maschile su ritmi forsennati, 10km in 28'42" e mezza maratona in 1h00'57", crono che lasciano il segno e costringono i protagonisti a rallentare con il passare dei chilometri.

Nella bagarre rimangono a sfidarsi fino in fondo Milkesa Mengesha (vincitore a febbraio 2023 con record della gara della Romeo&Giulietta Run Half Marathon) e il kenbiano Cybrian Kotut, la spunta l’etiope in 2h03'17", mentre il rivale Kotut è secondo in 2h03'22. Podio completato da Haymanot Alew appena dietro in 2h03'31". Di poco staccato anche il quarto classificato Stephen Kiprop con 2h03'37", mentre il primo non di matrice africana è il giapponese Yohei Ikeka,con 2h05'12" che gli consentono una sesta posizione.

Tra le donne non c’è storia, l'etiope Tigist Ketema, favorita della vigilia, vince e convince in totale solitaria. Al debutto sulla distanza maratona in gennaio a Dubai aveva fatto l’esordio più veloce della storia con un successo in 2h16’07”, mentre oggi sulla Berlin Marathon ha colto il successo in 2h16’42”, crono tra i più veloci della storia femminile di maratona.

Passaggio alla mezza maratona in 1h07’53”, mentre il podio è completato daMestawot Fikir in 2h18'48" e da Bosena Mulatie, terza in 2h19'00".

1. Milkesa Mengesha 2:03:17

2. Cybrian Kotut 2:03:22

3. Haymanot Alew 2:03:31

1. Tigist Ketema 2:16:42

2. Mestawut Fikir 2:18:48

3. Bosena Mulatie 2:19:00