Milano21 e FILA, svelata la t-shirt ufficiale ‘Run in the City’

MILANO – Poco meno di 60 giorni . Questo è il tempo che separa le migliaia di runner provenienti da tutto il mondo dalla Milano21 , l’evento ideato e organizzato da MG Sport che chiuderà il 2024 del circuito FollowYourPassion . Sale l’attesa quindi per quella che lo scorso anno è stata incoronata seconda mezza maratona per numero di partecipanti in Italia , con oltre 8500 runner al via, di cui circa 2000 stranieri provenienti da oltre 70 nazioni, registrando un incremento del 60% di partecipanti rispetto all’edizione del 2022. Evento che quest’anno è “in corsa” per migliorarsi ancora.

L’appuntamento è per domenica 24 novembre, i podisti potranno scegliere tra due distanze: la mezza maratona (21,097 km) e la 10 km, in formula anche non competitiva. Due distanze ma stesse emozioni per quanto riguarda il percorso, capace di accarezzare i diversi volti di Milano, gli storici e i moderni, conosciuti in tutto il mondo: da piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele a via Manzoni, la Darsena, CityLife, il Castello Sforzesco, l’Arco della Pace e Porta Romana. Chilometri che non presentano altimetrie di rilievo e quindi si corrono veloci ed esaltano i runner di tutti i livelli.

La t-shirt FILA

A due mesi dall’evento, svelata la maglia ufficiale firmata da FILA, il nuovo sponsor tecnico di Milano21. È stato scelto il colore nero, che dona eleganza e sobrietà al tempo stesso ed è un omaggio a Milano, che per quel giorno correrà ancora più forte. Sul fronte sopra la scritta “Milano” campeggia lo skyline di alcuni dei monumenti e dei luoghi suoi simboli, tra storia e modernità: il Castello Sforzesco, il Duomo, le tre torri di Citylife, ma anche la Scala e la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Sul retro, una semplice scritta capace però di sintetizzare l’anima della competizione: “Run in the city”.

All’aspetto estetico si aggiunge quello tecnico: leggera e traspirante, a maniche lunghe, è la compagna ideale per gli allenamenti invernali. Tutti i partecipanti, sia alla mezza maratona sia alla 10 km, riceveranno in omaggio la t-shirt nel kit gara.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Milano21 sono aperte online, sul sito ufficiale della manifestazione, fino alle ore 23:59 di giovedì 21 novembre 2024. Sarà poi possibile iscriversi sul campo gara solo alle gare non competitive e fino a esaurimento pettorali. Il pettorale personalizzato sarà disponibile solo per chi si iscrive entro il 18 Novembre. Sito ufficiale: followyourpassion.it/milano21

Il 2024 di MG SPORT: i numeri

Il 2024 è stato un grande successo per FollowYourPassion, il brand di eventi targato MG Sport che continua a far correre, pedalare e nuotare migliaia di appassionati e che ha l’obiettivo di aumentare del 30% il numero complessivo dei partecipanti agli eventi. Un traguardo significativo che dimostra quanto le gare del circuito siano sempre più apprezzate.

La stagione è iniziata a febbraio con Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail, proseguendo con appuntamenti di rilievo come MilanoTRI, Milano10K, Chia Sport Week, Alta Valtellina Bike Marathon, F1RE – la maratona di 12 ore di ciclismo - Monza21 e l'iconica Milano Linate RunWayRun, che ha portato i partecipanti a correre di notte lungo la pista dell’aeroporto di Milano Linate. A chiudere l'anno saranno PeschieraTRI e Milano21, in programma per ottobre e novembre.

Senza dimenticare il successo dei due eventi “run” dedicati al mondo corporate e team building aziendale di MG Sport: The Loop Roma e The Loop Milano, in programma il prossimo 20 ottobre.

2025: l'anteprima

Sono già ufficiali le prime date del circuito FollowYourPassion 2025. Sarà ancora Bergamo a tenere a battesimo la nuova edizione, con gli ormai tradizionali appuntamenti del Bergamo Urban Ultra Trail (1 febbraio) e della Bergamo21 (2 febbraio).

Le gare 2025 già ufficiali:

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

26 luglio – Valtellina Bike Marathon.