Run Rome The Marathon 16 marzo 2025, i maratoneti sono GLADIATORI MODERNI

Eroi, combattenti, lottatori. Sguardo convinto, forza da vendere, donne e uomini che sfidano la fatica, i chilometri, i sampietrini, la pioggia, il sole, il caldo e il freddo in centinaia di allenamenti macinando migliaia di chilometri. Sudore e lacrime, cuore e testa che sogna sempre e comunque il grande traguardo di Roma e della sua maratona.

Tutto è come i grandi gladiatori che hanno reso celebre Roma nel mondo duemila anni fa, sì i runner di oggi sono i Gladiatori moderni e oggi sono anche grandi protagonisti della campagna social di Run Rome The Marathon, la più importante e partecipata maratona italiana, e tra le più importanti del mondo, che si correrà domenica 16 marzo 2025.

Cinque mesi al via per un grande evento che definire 'solo una corsa' è completamente errato, maratona di Roma, da oltre cinque anni nella nuova denominazione 'Run Rome The Marathon' è un evento che a marzo festeggerà i 30 anni di gloriosa storia, di grandi successi, di campioni e gente comune, di storie epiche, di riscatti di vita, di sogni infranti e di traguardi conquistati.

Un evento che non è solo 'dei maratoneti', indomiti giganti in grado di correre i mitici e olimpici 42,195km, ma è uno stile di vita, un'espressione totale di una città da sempre 'Caput Mundi' come Roma.

Roma è la sua maratona e la maratona è Roma.

30mila persone al via, numero limitato, solo chi ci crede fin da ora potrà e riuscirà a partecipare.

Non solo agonismo, ma anche tanto tanto tanto inclusiva e solidale con la staffetta Run4Rome dove la maratona diventa per tutti perchè la si corre in quattro, 10km a testa per uno, un gioco di squadra che unisce e fortifica. Ma è anche per tutti con la Fun Run, dagli 0 ai 99 anni, bambini, adulti, anziani, cagnolini compresi, tutti insieme, tutti nella grande festa tra musica, corsa o cammino per fare 5 chilometri nella storia.

Già, la storia, con Roma capostipite nel mondo e con i Gladiatori, i protagonisti della prossima edizione.

Questo il testo ufficiale pubblicato sulle pagine social di Run Rome The Marathon: