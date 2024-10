Fanfani Staffetta 3x7, sabato 23 novembre la 40^ Estra Firenze Marathon corre per bene

FIRENZE – Prosegue con zelo il lavoro degli organizzatori della 40^ Estra Firenze Marathon, in un anno speciale per i festeggiamenti di un compleanno a cifra tonda. Dopo l’annuncio della neonata 10K Firenze Marathon , su percorso omologato e certificato FIDAL, di domenica 24 novembre, è il momento di seminare per raccogliere i frutti della solidarietà. Dopo alcune edizioni di assenza, torna la Fanfani Staffetta 3x7 , manifestazione non competitiva al via nella mattinata di sabato 23 novembre, la cui attenzione è rivolta al sociale, grazie al programma di raccolta fondi per una delle 14 ODV aderenti.

La gara

Sette km per ciascuno dei tre atleti della squadra che aggiungeranno al divertimento della corsa a staffetta lo sfondo solidale. Partenza alle 10.30 dall’Ippodromo del Visarno per completare i 3x7 km entro il tempo massimo di 3 ore, ciascun atleta dovrà consegnare al compagno di squadra il proprio chip che fungerà da testimone. Proprio per il carattere goliardico, la Fanfani Staffetta 3x7 permette a neofiti, camminatori, sportivi in genere, di essere protagonisti. Trattandosi di un evento non competitivo, è prevista l’assegnazione del solo Trofeo Mauro Pieroni per la ODV con il maggior numero di staffette.

Le ODV

AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

E’ l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. La Sezione AISM di Firenze ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle oltre 2.000 persone con SM del territorio fiorentino. Svolge servizi sociali, di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi per autofinanziamento delle attività territoriali e il sostegno della ricerca scientifica AISM e FISM.

Artemisia - CentroAntiViolenza Onlus

E’ un’Associazione di promozione sociale impegnata nel contrasto a ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti e nella promozione dei loro diritti, primi fra tutti il diritto alla libertà, alla sicurezza, all’integrità. Artemisia si configura come una vera e propria Casa delle Donne, dei bambini e delle bambine e degli adulti che hanno subito violenza nell’infanzia, dove decine di migliaia di persone vittime di violenza hanno trovato ascolto, accoglienza, protezione, tutela, cura e percorsi di riparazione dei traumi causati dalla violenza.

Duchenne Parent Project

Siamo un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavoriamo per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei nostri bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Il cuore della nostra associazione sono le famiglie: Parent Project nasce dall’iniziativa di un gruppo di genitori che ha deciso di unire le forze per garantire ai propri figli le migliori opportunità e per sostenersi reciprocamente, creando una rete che oggi comprende circa 20.000 persone, tra famiglie, volontari, clinici, ricercatori, sostenitori. Senza i genitori che si sono messi insieme e che continuano a mettersi in gioco, il nostro sogno non avrebbe avuto inizio.

Fondazione Casa Marta

Si chiama così proprio in memoria della piccola Marta, sarà dedicata a rispondere alle esigenze di cura di bambini che soffrono di patologie cronico-complesse o che stanno affrontando periodi di particolare criticità. Sarà una struttura sanitaria altamente specializzata ma a misura di bambino dove ogni ambiente è stato pensato per trasmettere serenità e armonia, sarà “una casa come a casa”.

Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer

La Fondazione Meyer opera esclusivamente a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Svolge attività di raccolta fondi con strumenti di marketing sociale, comunicazione e rapporti di partnership fra il settore profit e il non profit. Grazie alle donazioni di privati e imprese, la Fondazione Meyer è in grado di sostenere la ricerca scientifica, acquistare nuove attrezzature tecnologiche e rendere più confortevole l’ambiente ospedaliero e la permanenza di bambini e famiglie in Ospedale. Sosteniamo l’accoglienza, la cura e il benessere del bambino e della famiglia al Meyer. Investiamo nella ricerca scientifica, nell’innovazione tecnologica, nella formazione di tutti gli operatori della cura, requisiti essenziali e fondamentali per una appropriata assistenza in ospedale

Fondazione Veronesi

"Siamo le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi e corriamo al grido di "niente ferma il rosa, niente ferma le donne". La ricerca ci ha salvato la vita dopo una malattia oncologica. Noi Pink abbiamo due grandi obiettivi: raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili e fare divulgazione sull'importanza della prevenzione e di avere un corretto stile di vita fatto di sport e sana alimentazione. Tutte le Pink Ambassador, unite, corrono verso un traguardo comune! " Vi inoltro il link dove potete trovare la nostra campagna di raccolta fondi con i vari eventi che abbiamo già organizzato da inizio anno.

Lega Italiana Fibrosi Cistica

Nasce per ascoltare e dare voce alle esigenze delle famiglie e dei pazienti affetti da fibrosi cistica. La fibrosi cistica è una malattia genetica, che coinvolge diversi organi ed apparati. La fibrosi cistica è una malattia cronica, che si caratterizza, specie per la situazione polmonare, per un andamento evolutivo, variabile da paziente a paziente. In Italia c'è un portatore sano ogni 25 persone circa senza saperlo. Interveniamo su tutti gli aspetti della malattia, svolgendo le più diverse attività di sostegno.

LILT - Lega Italiana Lotta ai Tumori

E’ l'unico Ente Pubblico in Italia su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 Associazioni Provinciali. Opera senza fini di lucro il cui compito istituzionale principale è diffondere la "cultura della prevenzione" (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Firenze (associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è presente da 100 anni sul territorio fiorentino occupandosi di informazione, prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica.

OXFAM Italian

E’ un movimento di milioni di persone: insieme, diamo alle comunità mezzi di sussistenza, capacità di resilienza e ne difendiamo la vita nelle emergenze. Insieme agiamo, doniamo e facciamo campagne per creare un cambiamento che duri nel tempo: perché ciascuno merita un futuro di uguali opportunità per prosperare e non solo per sopravvivere. Da oltre 80 anni, Oxfam è leader mondiale nel portare acqua e servizi igienico sanitari nelle emergenze. Ogni giorno, risponde a circa 30 diverse emergenze umanitarie nel mondo portando acqua potabile, servizi igienico sanitari, rifugi e assistenza. Scegli Oxfam Italia alla Firenze Marathon 2024! Correre per Oxfam Italia significa assicura acqua pulita e servizi igienico-sanitari adeguati a quante più persone possibile. Corri con Oxfam Italia! Ogni passo, una goccia: per portare acqua pulita a donne e bambini in emergenza.

PALLIUM

E’ un’associazione di volontariato, iscritta al Runts, che dal 2001 assiste a domicilio, gratuitamente, ogni giorno, pazienti oncologici, neurologici ed anziani con gravi patologie con un’equipe sanitaria formata da medici, infermieri e un fisioterapista. Opera a Firenze e comuni limitrofi. Altri servizi, di supporto all’attività sanitaria, sono svolti dai volontari: la consegna a domicilio di ausili sanitari ( letti, carrozzine, deambulatori, ect) effettuata nel giro di 24-48 ore, la distribuzione di presidi sanitari per l’incontinenza ogni lunedì mattina, l’assistenza e la consulenza di un medico volontario nella compilazione dei moduli per le disposizioni anticipate di trattamento.

Piccino Picciò

Siamo genitori di bambini ricoverati alla nascita in terapia Intensiva Neonatale per prematurità o altre patologie. Dal 1996 ci prendiamo cura della mamma, del bambino e della famiglia, fin da quando si prevede che possa verificarsi una nascita pretermine. Sosteniamo la famiglia durante il ricovero della mamma, durante il ricovero del bambino in TIN, dopo la dimissione e durante la crescita. Piccino Picciò OdV opera in stretta collaborazione con il personale medico ed infermieristico dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale di Firenze e Prato, con il supporto di altri specialisti ospedalieri e di pediatri di base. Siamo in contatto ed in rete con associazioni analoghe in altre città d'Italia e all’estero.

Pillole di Parole

E’ un'associazione interamente formata da ragazzi con DSA, Disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, discalsulia, disortografia e disgrafia). Lo scopo della nostra associazione è sia fare formazione e informazione sui DSA ma anche fare gruppo, crescere e divertirci tutti insieme. La nostra associazione è composta da bambini dagli 8 anni fino ai giovani lavoratori di 30 anni. Ogni socio ha un ruolo attivo e può' proporre progetti durante le riunioni, che verranno poi portati a compimento durante l'anno scolastico. Il ruolo dei genitori è di supporto alle attività proposte e gestite di figli, la così detta bassa manovalanza.

ETS Regalami un sorriso

Persegue tramite la propria organizzazione di volontariato, senza finalità lucrative, l’attività di progettare, istruire, organizzare, dirigere e coordinare manifestazioni culturali, sportive, tecniche, artistiche. Con lo scopo di arrecare benefici a persone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche ed economiche. Con decorrenza dal 20/03/2008 al prot. N. 15238 del 02/04/2008 iscrizione dell’associazione nel registro delle ONLUS. Con rogito del 26/10/2020 “Regalami un sorriso” è iscritta nel registro unico del terzo settore.

Trisomia 21 Associazione di promozione sociale

Crediamo in un mondo realmente equo e inclusivo, dove ci sia posto per tutti e dove tutti abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità. Crediamo che riconoscere le fragilità e le diversità, valorizzando l'unicità di ciascuno, sia un'opportunità per creare comunità migliori. Trisomia 21 aps è una associazione di promozione sociale che mira a realizzare la massima autonomia possibile e l’inclusione nella società delle persone con sindrome di Down o con disabilità intellettiva affine. L’associazione, fondata a Firenze nel 1979 da un gruppo di famiglie con un figlio o una figlia con sindrome di Down, offre attività e servizi in ambito sociosanitario e sociale, accompagnando le persone con disabilità e le loro famiglie lungo tutto il percorso di vita.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Fanfani Charity Run Staffetta 3x7 sono aperte sul sito, fino a mercoledì 20 Novembre 2024. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche il sabato mattina a partire dalle 9.00, direttamente all’Ippodromo del Visarno. Ciascun atleta dovrà completare la propria iscrizione, la quota sarà interamente devoluta in beneficenza alla ODV prescelta all’atto della registrazione.

Le iscrizioni alla 40^ Estra Firenze Marathon chiuderanno il 15 Novembre. Prossimo cambio quota martedì 15 ottobre. Iscrizioni agevolate per gruppi, per info contattare direttamente la segreteria all’indirizzo mail iscrizioni@firenzemarathon.it. Sul sito sono disponibili pacchetti che includono pettorale e pernottamento oltre ai riferimenti del tour operator ufficiale, Intertravel, per eventuali servizi esclusivi.

Le iscrizioni alla 10K Firenze Marathon chiuderanno mercoledì 20 novembre o al raggiungimento del numero massimo di 3mila iscritti, CLICCA QUI. Cambio tariffa a slot, primo step al raggiungimento di 2mila iscrizioni.