Analisi video della corsa: più veloci e senza infortuni migliorando la tecnica

L'analisi video della corsa è uno strumento potente e accessibile a tutti i runner, non importa il loro livello. Quando corriamo, è difficile avere la percezione esatta di come ci muoviamo. Un video ci permette di vedere la biomeccanica in azione, rilevando piccoli errori che possono compromettere la performance e, soprattutto, portare a infortuni. Con l'analisi video possiamo correggere questi aspetti, ottimizzando ogni passo.

Questo tipo di analisi sembra complessa. È davvero così?

Assolutamente no. Oggi, grazie alla tecnologia, l'analisi video è alla portata di tutti. Non servono attrezzature costose o particolari competenze. Un runner può farlo in autonomia, con un semplice smartphone. Anche se corri su un tapis roulant, puoi posizionare il telefono in un punto fisso per riprenderti da varie angolazioni: frontale, laterale e posteriore. Poi, basta rivedere il video, magari in slow-motion, per analizzare i movimenti chiave.

Quali sono gli aspetti principali che un runner dovrebbe osservare in un'analisi video?

Ci sono alcuni elementi cruciali da valutare. L’appoggio del piede, ad esempio: è importante vedere se atterri sul tallone, sul mesopiede o sull’avampiede. Poi, bisogna osservare la postura del busto, che deve essere leggermente inclinato in avanti ma senza rigidità. Anche il movimento delle braccia è rilevante: devono oscillare in modo naturale, evitando di incrociare troppo davanti al busto. Infine, la cadenza, ovvero il numero di passi al minuto, che è un altro indicatore importante per migliorare l’efficienza.

Ci può parlare di errori comuni che riscontrate spesso durante queste analisi?

Uno degli errori più comuni è l’atterraggio pesante sul tallone, che rallenta il passo e aumenta il rischio di lesioni. Poi c’è l'overstriding, cioè fare passi troppo lunghi, che stressa le articolazioni. Anche la postura sbagliata è frequente: molti runner corrono con il busto troppo inarcato o troppo rigido, il che rende la corsa meno fluida. Ma grazie all’analisi video, questi errori vengono subito a galla e possiamo correggerli con esercizi mirati.

E come si procede una volta individuati questi errori?

Una volta individuati i problemi, si può lavorare su esercizi specifici per correggerli. Ad esempio, possiamo fare drill tecnici come lo "skip" o i "calci ai glutei", che aiutano a migliorare l’appoggio del piede. Inoltre, è importante lavorare sulla forza funzionale, soprattutto sui muscoli del core e delle gambe, per migliorare la stabilità. A volte basta anche aumentare la cadenza: facendo passi più brevi ma più veloci, si riduce l’impatto sulle articolazioni.

Sembra un processo molto utile per prevenire gli infortuni. Quanto incide l'analisi video in tal senso?

Incide tantissimo. Molti infortuni nella corsa sono legati a movimenti ripetitivi e sbagliati, spesso fatti senza rendersene conto. Correggendo l’appoggio, la postura e la cadenza, si riduce drasticamente il rischio di sviluppare problemi cronici come tendiniti, fasciti plantari o dolori alle ginocchia. La biomeccanica è alla base di tutto: se la tecnica è corretta, il corpo lavora in modo più efficiente e sicuro.

Lei ha detto che chiunque può fare un’analisi video in autonomia. Può spiegare come funziona per un runner che vuole provarci da solo?

È molto semplice. Prendi il tuo smartphone, posizionalo su un supporto stabile, come un treppiede, e riprenditi mentre corri. Se sei su un tapis roulant, va benissimo: riprendi da diverse angolazioni, assicurandoti di catturare tutto il corpo, dalle gambe alle braccia. Poi rivedi il video in slow-motion, cercando i punti che ho menzionato: appoggio, postura, cadenza e movimento delle braccia. Anche senza un software avanzato, puoi vedere subito se c'è qualcosa da migliorare.

Sembra davvero interessante. Che consiglio darebbe a un runner che ha appena completato la sua prima analisi video?

Il mio consiglio è di essere pazienti. Non ci si trasforma in runner perfetti in un giorno. Inizia correggendo un aspetto alla volta, magari concentrandoti sull’appoggio del piede o sulla cadenza. Prova i cambiamenti nei tuoi allenamenti quotidiani e monitora i progressi. Se noti miglioramenti, riprendi un nuovo video dopo qualche settimana per vedere le differenze. Il bello dell'analisi video è proprio questo: puoi vedere con i tuoi occhi come stai migliorando e fare aggiustamenti continui.

Un’ultima domanda: consiglierebbe l’analisi video a tutti i runner?

Assolutamente sì! Che tu sia un principiante o un esperto, l'analisi video è un modo semplice e accessibile per migliorare. Non serve spendere cifre folli o utilizzare software complicati. Bastano uno smartphone e un po’ di pazienza per ottenere grandi risultati. E poi, vedere la propria corsa e poter fare correzioni immediate è davvero motivante.

