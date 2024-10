Una donna sotto le 2h10', Ruth Chepngetich è record mondiale maratona

4 magici secondi per entrare nella storia. E rimanerci per sempre. Ruth Chepngetich fa il nuovo record del mondo femminile di maratona con 2h09’56” . Un record straordinario, di valore immenso, che forse un giorno potrà essere anche battuto e magari un giorno neanche tanto lontano visto il grande progredire negli ultimi anni dei primati mondiali donne sui 42,195km. La storia è scritta: a Chicago la Chepngetich con quei 4 secondi diventa la prima donna della storia a scendere sotto il muro delle 2 ore e 10 minuti.

Record mondiale femminile a Chicago Marathon 2024

Ha un significato importantissimo questo primato mondiale, sicuramente in atletica forse il record più importante di questo 2024, qualcosa che cambierà la corsa di lunga durata sia al maschile che al femminile. Sì, ora manca l’uomo che dovrà scendere sotto il muro delle 2 ore, il primato è fermo a 2h00’35” fatto proprio un anno fa a Chicago Marathon da Kelvin Kiptum che poi ha perso tragicamente la vita in un incidente d’auto sulle strade keniane pochi mesi dopo. Qualcuno prima o poi sarà in grado di scendere a 1h59’59” almeno.

Chicago Marathon si rivela velocissima, più di Berlino che negli anni si era guadagnata la nomea di gara dei record, ma così non è più, la frontiera, i limiti oggigiorno si superano sulle strade di Chicago. In questa edizione 2024 proprio da Chicago arriva per il secondo anno consecutivo il primato mondiale di maratona: l'anno scorso quello maschile del keniano Kelvin Kiptum con 2h00:35 e oggi la 30enne keniana Ruth Chepngetich, già medaglia d’oro ai mondiali di Doha nel 2019, che agguanta il terzo successo consecutivo in questa maratona statunitense. Chepngetich con il 2h09:56 sorpassa di quasi due minuti il record mondiale che era in mano all'etiope Tigist Assefa, un fantastico 2h11:53 fatto a Berlino a settembre dello scorso anno.

Passaggi chilometrici record mondiale Chicago Marathon 2024

Una cavalcata totalmente in solitaria, fin dai primi metri di gara con un passaggio alla mezza maratona 1h04:16 e con un distacco sempre più ampio sulle avversarie che mai l’hanno impensierita. I passaggi ai vari step chilometrici sono impressionanti e l’hanno portata a compiere la seconda metà di gara in 1h05:40. Passaggio al 5km in 15:00, poi 10km in 30:14, 15km in 45:32, 20km in 1h00:51, mezza maratona 21,097km in 1h04:16, 25km in 1h16:17 (miglior prestazione di sempre), 30km in 1h31:49 (miglior prestazione di sempre), 35km in 1h47:32 (miglior prestazione di sempre) e infine linea del traguardo 42,195km in 2h09:56, nuovo record mondiale.

Secondo posto a questa Chicago Marathon per l'etiope Sutume Asefa, che era leader mondiale 2024 in 2h17:32, mentre terzo gradino del podio per la keniana Irine Cheptai che ha chiuso in 2h17:51.

Vincitore maschile Chicago Marathon 2024

La Chicago Marathon è stata vinta dal keniano John Korir, terzo nel 2023, in 2h02’44”, 6° crono della storia e tempo che spazza via il suo precedente primato personale di 2h05’01”. Salgono con lui sul podio l'etiope Mohamed Heseydin Esa in 2h04:49 e il keniano Amos Kipruto coin 2h04:50, mentre è quinto, all'esordio sui 42 km, il keniano Daniel Ebenyo con in 2h06:04, vincitore lo scorso 6 gennaio del Cross del Campaccio alle porte di Milano.